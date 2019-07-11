Senarist Kazak, HDP'li Önder'i ziyaret etti: Meğer daktilonun her harfi potansiyel bir şişmiş

Senarist Levent Kazak, Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir açıklama yapan Kazak, "Hapishane değil de, mesela sokakta karşılaşmış gibi olduk. Görüşmeyeli neredeyse on yıl olmuş, onu beklediğimden çok daha iyi buldum" dedi.

Kazak şöyle devam etti:

"Yüzünde hep gülücük vardı. Telefonda konuşmayı zaten pek beceremem, ahize ile konuşmak zorunda kaldık. Arada camlar, demirler; ‘skype’ tadında bir görüşme oldu, neyse ki bağlantı hızlı.

telefonda konuşmayı zaten pek beceremem, ahize ile konuşmak zorunda kaldık. arada camlar, demirler; ‘skype’ tadında bir görüşme oldu, neyse ki bağlantı hızlı + — levent kazak (@levent_kazak) July 9, 2019

​Tek kişilik hücrede kalıyormuş. Yanına birilerini verelim demişler, Sırrı istememiş. ‘bu mahpusluk genç işi, yaşı biraz alınca kafayı dinlemek istiyor insan’ dedi. Bir roman üzerinde çalışıyormuş. Bilgisayar istemiş, izin vermemiş Ankara. ‘daktilo?’ diye sordum, ‘telleri yüzünden o da olmuyor’ dedi. Meğer daktilonun her harfi potansiyel bir şişmiş. Hapishane ziyaretleri iyi, ayrılması fena. Neyse ki aynı anda kalktık. Tokalaşmak istedik, olmadı, arada cam, saçma sapan bir ‘çak’ yaptık."

hapishane ziyaretleri iyi, ayrılması fena. neyse ki aynı anda kalktık. tokalaşmak istedik, olmadı, arada cam, saçma sapan bir ‘çak’ yaptık.



sırrı süreyya’nın selamı var. — levent kazak (@levent_kazak) July 9, 2019

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