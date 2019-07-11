Veterinerler Kurban Bayramı öncesi Diyanet’ten hutbe istedi

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Diyabet İşleri Başkanlığı'ndan istedikleri hutbeyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Tanrıverdi, şunları söyledi:

“Hayvanların sağlıklı, besili ve et yönünden kuvvetli olanları tercih edilir. Amaç hayvanı kesip etini ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırarak onların da et yemelerini sağlayabilmek. Konu insan sağlığı için çok önemli ve bu bilgileri halka ulaştırabileceğimiz en güzel yer cuma hutbesi. Bu hutbeden kurban satıcılarımız da fazlasıyla faydalanacaklardır. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bu konuyla ilgili yanıt bekliyoruz ve işbirliğine hazırız.”