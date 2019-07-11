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09:20 11 Temmuz 2019
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    Ahmet Hakan: Erdoğan'ın Babacan, Davutoğlu ve Gül için söyledikleri sert sözler gibi algılansa da işin aslı öyle değil

    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski çalışma arkadaşlarına yönelttiği eleştiri değerlendirdi ve "Her üç isim için de söyledikleri okunduğunda çok sert sözler gibi algılansa da işin aslı öyle değil" dedi.

    Ahmet Hakan, Hürriyet'te "3 maddede uçaktaki Erdoğan’ın Babacangillere bakışı" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan için kullandığı ifadeleri değerlendirdi.

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan
    © AA / Arşiv
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    Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "MADDE BİR

    Davutoğlu’na,  Babacan’a, Gül’e karşı duyguları

    Ahmet Davutoğlu’na karşı: Derin bir kırgınlık içinde gibi...

    Ali Babacan’a karşı: Tam anlamıyla gönül koymuş bir tutum içinde gibi...

    Abdullah Gül’e karşı: Sitemkâr bir mesafe duygusu içinde gibi...

    MADDE İKİ

    Her üç isim için de aklından şunları geçiriyor

    AK Parti sayesinde en üst makamlara geldiler...

    Cumhurbaşkanı oldular... Başbakan oldular... Her dönemde bakan oldular...

    Yol arkadaşlığı yaptık, dava arkadaşlığı yaptık.

    © DHA /
    Alçı: Mehmet Şimşek, Babacan hareketinin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor
    Şimdi de partiyi bırakıp gitmeye kalkıyorlar.

    Üstelik girdiğimiz son seçimlerin hiçbirinde de yanımızda yer almadılar.

    Hüzünlenmemek, üzülmemek, sinirlenmemek elde mi?

    MADDE ÜÇ

    Söyledikleri okunurken çok sert gibi görünse de...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her üç isim için de söyledikleri okunduğunda çok sert sözler gibi algılansa da...

    İşin aslı öyle değil...

    Erdoğan’ın konuşma biçimde ve ses tonunda...

    Ne polemik açma çabası, ne yıkıcı vuruş arzusu... Sadece sitem vardı.

    Üç ismi de mahcup etmeyi hedefleyen şefkatli bir eda vardı.

    Aşırı kırgınlıktan kaynaklanan üzgün bir tını vardı.

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
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    BİRİNDEN ‘BEYEFENDİ’ DİYE SÖZ EDİYORSA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’ya karşı çok kızgın, çok öfkeli olduğunu anladım.

    Nereden mi anladım?

    Şuradan:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinden...“Beyefendiye kalsa şöyle olacak/Şöyle demiş beyefendi/Tabii beyefendinin bu işlerden haberi yok” falan türü sözlerle söz ediyorsa...

    Bilin ki...

    Ona karşı çok öfkeli, çok kızgındır.

    Erdoğan, uçakta yaptığı açıklamalarda Murat Yalçınkaya’dan 'beyefendi' diye söz etti de oradan anladım."

    Etiketler:
    kırgınlık, Yeni Parti, AK Parti, tepki, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hakan
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