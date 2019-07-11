Selvi: Babacan’ın kuracağı partiye kaç milletvekilinin gideceği yönünde hesaplar yapılıyor

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Erdoğan kimin için ‘Sonları hüsran olacak’ dedi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Dünkü toplantı üçüncü grubu oluşturuyordu" ifadesini kullandı.
"Dünkü toplantıda daha önceki iki toplantıdan farklı bir sahne yaşanıyor. Yirmiye yakın milletvekili söz alıyor. Söz alan milletvekilleri Erdoğan’a bağlılıklarını bildirerek konuşmaya başlıyorlar. İstisnasız olarak, ‘Hiç endişeniz olmasın, biz sizin yanınızdayız’ diyorlar. Daha önceki toplantılarda böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamasına rağmen bu kez milletvekilleri neden bağlılıklarını bildirme gereği duydu?
Ali Babacan’ın istifasıyla birlikte artık yeni partinin ayak sesleri daha yakından hissedilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek gezisi dönüşünde ilk kez bu konuya değindi. Gül, Babacan ve Davutoğlu’na kırgın olduğunu söyledi. Ali Babacan’a ’Ümmeti parçalamaya hakkınız yok’ dediğini açıkladı.
AK Parti’nin içinden iki ayrı partinin doğmaya hazırlandığı bir dönemde elbette ki gözler milletvekillerine çevrildi. Ali Babacan’ın kuracağı partiye kaç milletvekilinin gideceği yönünde hesaplar yapılıyor. Davutoğlu ile beraber hareket edip etmeyecek milletvekilleri araştırılıyor. O nedenle milletvekilleri Erdoğan’a bağlılık beyanında bulunma ihtiyacı hissediyorlar. Bazı milletvekilleri ise bizzat Erdoğan’ın yanına giderek ’Yanınızdayız’ diyor. ’Siyasete sizinle başladım, sizinle bitiririm’ diyenler çıkıyor. ’Benim liderim sizsiniz. Başka arayışım olmaz’ diyene rastlanıyor.
Erdoğan bu tablodan memnuniyet duyuyor.
‘ÜMMETİN LİDERİ’ DEDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden kurulacak olan yeni partilerle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Dava şuuruyla hareket edilmesinin önemine değiniyor, ’Bizim bir davamız var’ diyor. Kurulacak yeni partiler için ’Ümmeti parçalamak istiyorlar’tanımını yapıyor. ’Geçmişte grup kuranlar bile oldu ama sonları ne oldu?’ diye soruyor. Ardından sorusuna kendi cevap veriyor. ’Sonları hüsran oldu’ diyor. Sözü yeni kurulacak partilere getiriyor, ’Bunların da sonu hüsran olacak’ diye konuşuyor.
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