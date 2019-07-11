Kayıt
09:19 11 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Abdülkadir Selvi

    Selvi: Babacan’ın kuracağı partiye kaç milletvekilinin gideceği yönünde hesaplar yapılıyor

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 06

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a karşı kullandığı 'Ümmeti parçalamaya hakkınız yok' ifadesini değerlendirdi. Gözlerin milletvekillerine çevrildiğini belirten Selvi, "Milletvekilleri Erdoğan’a bağlılık beyanında bulunma ihtiyacı hissediyorlar" dedi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Erdoğan kimin için ‘Sonları hüsran olacak’ dedi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Dünkü toplantı üçüncü grubu oluşturuyordu" ifadesini kullandı.

    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
    Ahmet Hakan: Erdoğan'ın Babacan, Davutoğlu ve Gül için söyledikleri sert sözler gibi algılansa da işin aslı öyle değil
    Selvi şöyle devam etti:

    "Dünkü toplantıda daha önceki iki toplantıdan farklı bir sahne yaşanıyor. Yirmiye yakın milletvekili söz alıyor. Söz alan milletvekilleri Erdoğan’a bağlılıklarını bildirerek konuşmaya başlıyorlar. İstisnasız olarak, ‘Hiç endişeniz olmasın, biz sizin yanınızdayız’ diyorlar. Daha önceki toplantılarda böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamasına rağmen bu kez milletvekilleri neden bağlılıklarını bildirme gereği duydu?

    Ali Babacan’ın istifasıyla birlikte artık yeni partinin ayak sesleri daha yakından hissedilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek gezisi dönüşünde ilk kez bu konuya değindi. Gül, Babacan ve Davutoğlu’na kırgın olduğunu söyledi. Ali Babacan’a ’Ümmeti parçalamaya hakkınız yok’ dediğini açıkladı.

    AK Parti’nin içinden iki ayrı partinin doğmaya hazırlandığı bir dönemde elbette ki gözler milletvekillerine çevrildi. Ali Babacan’ın kuracağı partiye kaç milletvekilinin gideceği yönünde hesaplar yapılıyor. Davutoğlu ile beraber hareket edip etmeyecek milletvekilleri araştırılıyor. O nedenle milletvekilleri Erdoğan’a bağlılık beyanında bulunma ihtiyacı hissediyorlar. Bazı milletvekilleri ise bizzat Erdoğan’ın yanına giderek ’Yanınızdayız’ diyor. ’Siyasete sizinle başladım, sizinle bitiririm’ diyenler çıkıyor. ’Benim liderim sizsiniz. Başka arayışım olmaz’ diyene rastlanıyor.

    bozkurt
    © AFP 2019 /
    Kulis: Babacan'ın parti kurma girişimini değerlendiren MHP'liler 'Erdoğan süreçten güçlenerek çıkar' diyor
    AK Parti milletvekilleri sadece bağlılıklarını bildirmiyorlar. Erdoğan’a ’Siz ümmetin liderisiniz’ diye hitap ediyorlar. Dikkat buyurun, Erdoğan, Ali Babacan’a ’Partiyi parçalıyorsunuz’ dememişti, ’Ümmeti parçalıyorsunuz’ demişti.

    Erdoğan bu tablodan memnuniyet duyuyor.

    ‘ÜMMETİN LİDERİ’ DEDİLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden kurulacak olan yeni partilerle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Dava şuuruyla hareket edilmesinin önemine değiniyor, ’Bizim bir davamız var’ diyor. Kurulacak yeni partiler için ’Ümmeti parçalamak istiyorlar’tanımını yapıyor. ’Geçmişte grup kuranlar bile oldu ama sonları ne oldu?’ diye soruyor. Ardından sorusuna kendi cevap veriyor. ’Sonları hüsran oldu’ diyor. Sözü yeni kurulacak partilere getiriyor, ’Bunların da sonu hüsran olacak’ diye konuşuyor.

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan
    © AA / Arşiv
    MAK Danışmanlık'tan yeni partiler, Davutoğlu ve Babacan iddialarına açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider. Partisi zorlu bir süreçten geçerken grubuna güven vermeye özen gösteriyor. Doğru olanı yapıyor. Siyaset lidere güvenle yapılan bir iş. Bir yanda 23 Haziran seçimlerinin etkisi, diğer yanda ise cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlık yapmış isimlerin yeni parti kurma çalışmaları... AK Parti, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor. En büyük şansları liderlerinin başlarında olması. Erdoğan’ın hâlâ güçlü bir lider olması ve AK Parti’nin iktidar gücünü elinde bulundurması önemli bir avantaj. Ama gerçekçi olmak lazım.�Erkan Mumcu’nun ve Abdüllatif Şener’in ayrıldığı dönemlerdeki AK Parti yok. 2007-2008 yıllarında altın çağını yaşayan bir AK Parti vardı. Cumhuriyet mitingleri, 27 Nisan e-muhtırası, 367 kararı ve parti kapatma davasıyla siyaseten en güçlü dönemini yaşıyordu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde aldığı yüzde 34 oy oranını 22 Temmuz 2007’de yüzde 47’ye yükseltmiş bir AK Parti’den söz ediyoruz. Şimdi ise üzerinde 17 yılın yorgunluğu ve seçim sandığından çıkan bir değişim talebiyle karşı karşıya olan bir parti var. Güneşin öğleden sonrayı gösterdiği ve ikindiye doğru yaklaştığı bir dönem."

    Etiketler:
    Bağlılık yemini, AK Parti, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Yeni Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Selvi, milletvekili, Ali Babacan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Myanmar'daki budist mabetlerinin yer aldığı Bagan bölgesi.
    UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen yeni alanlar
    Karikatür
    Mahkemeden Trump'a Twitter kararı: Kullanıcıları engelleyemez
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet