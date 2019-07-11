Dr. Varlıbaş: Jeff Bezos’un bize borcu var

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait lüks yatın Datça açıklarında görüntülenmesi söylentileri artırdı. Daha önce Amazon’un isim hakkı davası açtığı VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Bezos tabii ki bu durumu bilemez, ama bize borçlu" dedi.

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Türkiye’ye gelerek lüks yatıyla Datça’ya demir attığı iddia edildi.

Bu iddia, Türkiye’deki ilişkileri de gündeme geldi. Daha önce Amazon’un isim hakkı davası açtığı VSY Biotechnology şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş konu ile ilgili değerlendirme yaptı.

Amazon kontakt lens markasının isim hakkı davasını kazandıklarını belirten Varlıbaş, daha öncesinde markanın satışını Bausch +Lomb’a yaptıkları için sürecin uzun sürdüğünü belirtti.

Varlıbaş, söz konusu süreç nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti.

"Jeff Bezos tabii ki bu durumu bilemez, ama bize borçlu. Bu borcu Türkiye’ye yatırım yaparak kapatabilir" ifadesini kullanan Varlıbaş, şöyle devam etti:

"Jeff Bezos iş dünyasına ilham kaynağı olan çok önemli bir kişidir. Hayat hikayesini okudum, ilgiyle takip ediyorum. 'Kendisine Türkiye’ye hoş geldin’ diyorum. Bezos’a Ege kıyılarında orijinal Türk yemeklerini tatmasını öneririz."