Taksilerde kısa mesafeye indi-bindi ücreti de çözüm olmadı

Taksicilerin müşterilere yönelik 'kısa mesafe' tutumunda, indi-bindi ücreti de çözüm olmadı. Tüketici Başvuru Merkez Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Taksici, aracına binen müşteriyi istediğ iyere götürmek zorunda" dedi.

Taksilerde başlatılan indi-bindi ücreti uygulamasının kısa mesafelerde yolcu almama problemine çözüm sağlamadığını belirten vatandaşlar ve tüketici örgütlerinin temsilcileri, taksicilerin kısa mesafede yolcu almamayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu durumun özellikle sabah ve akşam saatleri, turistik ve kalabalık bölgelerde yoğunlaştığı vurgulandı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hiçbir taksici 'arabayı teslim edeceğim, değişime gidiyorum' diye bir mazeret beyan edemez. Bankaya saat 16.50'de girdiğinizde size 'banka kapandı, çıkın' diyemezler. Taksiciler, genelde müşteriyi aldıktan ve gideceği yeri öğrendikten sonra değişime gideceğini söylüyor. Taksici, aracına binen müşteriyi istediği yere götürmek zorunda" diye konuştu.

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal da, "(İndi-bindi ücreti) Bu uygulama dahi soruna çözüm olmadı. Kısa mesafede yolcu alınmaması problemine ilişkin şikayetler her geçen gün artarak devam ediyor" dedi.