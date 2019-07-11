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13:59 11 Temmuz 2019
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    81 ilde eş zamanlı ‘alkol’ operasyonu

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirildi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla gece vakti gerçekleştirilen operasyonda içki satışları ile işletmelerin gıda güvenliği açısından uygunluğu denetlendi.

    © AA / Mustafa Güngör
    Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
    Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 81 il merkezindeki eğlence mekanlarına baskınlar düzenlenerek incelemeler yapıldı.

    BAKAN PAKDEMİRLİ RUSYA'DAN TALİMAT VERDİ

    Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı dolayısıyla Rusya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da düzenlenen operasyon öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

    Toplum sağlığının son derece önemli olduğunu belirten Pakdemirli, sahte içki satışı ve tüketimi ile gıdaların hijyenik şartlardaki denetiminin önemli olduğunu belirtti.

    Bakan Pakdemirli operasyona katılan bakanlık birimleri ile kolluk güçlerine başarılar diledi.

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla gece vakti gerçekleştirilen operasyonda içki satışları ile işletmelerin gıda güvenliği açısından uygunluğu denetlendi. Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 81 il merkezindeki eğlence mekanlarına baskınlar düzenlenerek incelemeler yapıldı.

    ANKARA'DAKİ OPERASYONUN MERKEZİ ALTINDAĞ OLDU

    Mersin'de 7 kişinin öldüğü sahte içki olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
    © İHA / HÜSEYİN KAR
    Mersin'de 7 kişinin öldüğü sahte içki olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
    Başkentte İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz tarafından yönetilen operasyona, Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de katıldı.

    Operasyon öncesi ekipleri bilgilendiren Korkmaz, Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla halkın sağlığıyla oynayan işletmelere asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

    Ankara'da 2018 yılında 2 binin üzerinde alkollü içki satışı yapılan mekanın denetlendiği belirten Korkmaz, uygunsuzluğu tespit edilen 116 işletme hakkında yasal işlem gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

    BAZI MEKANLARIN KAPILARI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

    Altındağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık ve asayiş birimlerinin de destek verdiği operasyonda, 150 polis görev aldı.

    Ekipler, kent genelinde 61 işletmeyi denetlerken, 24 içki şişesinden numune aldı. Bu kapsamda, 5 işletmede 12 şişe şüpheli içkiye el konuldu.

    © İHA /
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    İki işletmeye idari yaptırım uygulayan ekipler, kayıt belgesi olmayan ve TAPDK belgesi ibraz edemeyen iki işletmeye de evraklarını tamamlaması için süre verdi.

    Operasyonda polis ekipleri bazı mekanların kapılarını kırarak içeri girmek zorunda kalırken, çok sayıda kişinin kimlikleri kontrol edildi.

    Yapılan uygulamada, 330 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

    Bu arada polis ekipleri ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen 10 iş yerini de mühürledi.

    İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE OPERASYON

    Rakı
    © AFP 2019 / MUSTAFA OZER
    Mersin'de bir haftada metil alkolden 14 kişi hastanelik oldu: 5'i kurtarılamadı
    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de 39 ilçede eş zamanlı kaçak ve sahte alkol denetimi başlattı.

    İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın yönettiği operasyonda, kentteki eğlence merkezlerine baskınlar düzenlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, sahte ve kaçak içki kontrolleri yapıldı. Bandrolleri tek tek kontrol edilen işletmelerdeki içki şişelerinden şüpheli bulunanlardan numuneler alındı.

    İş yerlerinin ruhsatlarının ve faturaların da incelendiği denetimler, sabah saatlerine kadar sürdü.

    Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri 81 ilde gerçekleştirilen operasyona ilişkin sonuçların değerlendirildiğini ve alınan numunelerin incelendiğini bildirdi.

     

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    Etiketler:
    Sahte içki, Bülent Korkmaz, Ankara, Rusya, Bekir Pakdemirli, alkol, Tarım ve Orman Bakanlığı
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