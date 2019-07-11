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13:59 11 Temmuz 2019
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    AA: Özal'ın doktoru ABD'de FETÖ üniversitesinde görüntülendi

    © AA /
    Türkiye
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    Anadolu Ajansı (AA) tarafından abonelerine servis edilen haberde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın doktorunun ABD'de bir FETÖ okulunda görüntülendiği ileri sürüldü.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinde FETÖ'nün ABD'deki yapılanması içindeki dikkati çeken isimlerden birinin, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası ilk kez geçen yıl görüntülenen doktor Mustafa Sarılmaz olduğu ifade edildi. 

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    © Fotoğraf : Twitter
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    "Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde örgüt üyeliğini gizleyerek yükselen ve 15 Temmuz'un hemen ardından ABD'ye kaçan Sarsılmaz, merhum Özal'a ölümündeki önce son işlemi yapan doktor olarak tanındı.

    Özal'ın ölümüyle ilgili üzerindeki şüpheleri gideremeyen Sarsılmaz, 2016'da geldiği ABD'de, örgüte bağlı Virginia'daki Virginia International University (VIU) bünyesinde çalışırken ilk kez görüntülendi.

    EMEKLİ OLUNCA FETÖ OKULUNA GEÇTİ

    1986’da elebaşı Gülen'le aynı araçtan çıkan Sarsılmaz, TSK'den emekli olduktan sonra 2010'da İzmir’de kurulan FETÖ’ye ait Şifa Üniversitesine geçti. 2016'da kapatılan üniversitede değişik kademelerde görevler yapan Sarsılmaz, son olarak rektör yardımcılığını üstlendi.

    İzmir'de FETÖ'ye yönelik yürütülen Askeri Casusluk Davası kumpasıyla ilgili soruşturma kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sarsılmaz, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin hemen ardından ABD’ye kaçtı.

    FETÖ ÜNİVERSİTESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

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    © Fotoğraf : DHA
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    Darbe girişimiyle ortadan kaybolan ve uzun süre adı duyulmayan FETÖ firarisi şüpheli doktor Sarsılmaz, geçen yıl temmuz ayında AA kameralarına FETÖ'ye bağlı VIU'da yakalandı.

    FETÖ firarisi Emre Uslu'nun da çalıştığı VIU'da 2016'dan itibaren Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı anlaşılan Sarsılmaz, AA muhabirinin merhum Özal’ın ölümüyle ilgili sorularına cevap veremedi.

    TSK bünyesinde nasıl yükseldiği ve tam da merhum Özal’ın ölüm günü GATA’da nasıl nöbetçi subay olduğu sorularını karşılıksız bırakan Sarsılmaz, gömülmeden önce Özal'dan neden kan veya saç örneği almadığına ilişkin soruyu da cevaplayamadı.

    FETÖ'cü doktor ayrıca, 1986'da tabip üsteğmen iken Isparta civarında FETÖ elebaşı Gülen’le aynı arabada neden yolculuk yaptığı ve polis tarafından çevrildikten sonra neden Gülen’i tanıdığını inkar ettiği şeklindeki sorular karşısında da sessiz kaldı.

    Virginia'da AA kamerasına yakalanan Sarsılmaz'ın, geçen yılki olayın ardından 'gözlerden uzak olmak' amacıyla Teksas'a taşındığı kaydedildi.

    Turgut Özal
    © AFP 2019 /
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    ÖZAL'IN ÖLÜMÜNDEKİ ŞÜPHE

    Sarsılmaz, 17 Nisan 1993'te vefatının ardından GATA'ya götürülen Özal'ın vücut bütünlüğünün bozulmasını önleme için vücut boşluğuna kimyasal madde enjekte eden ekipte yer almış ve naaşın yıkanmasına da katılmıştı. 2010'da başlatılan soruşturma üzerine Özal’ın kabri açılmış ve otopsi yapılmıştı. Soruşturma kapsamında yargılanan dönemin Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, 'Zehir var ama zehirlenme yok' şeklinde açıklama yapmıştı.

    2012'de FETÖ’nün kapatılan Cihan Haber Ajansına röportaj veren Sarsılmaz, Özal'dan saç veya kan örneği almamasını 'basiretim bağlanmıştı' sözleriyle izah ederek hedef şaşırtmıştı.

    1986'DA GÜLEN'LE AYNI ARABADAN ÇIKTI

    Türkiye’de gazetelere yansıyan haberlere göre, 1986'da Gülen’le Burdur’da buluşan ve oradan Antalya’ya giden Sarsılmaz ve birlikte seyahat ettiği 14 kişi, Isparta’dan geri dönerken polis tarafından yakalanmıştı.

    12 Eylül’ün ardından arananlar listesinde yer alan Gülen’in bulunduğu otomobilden Naci Tosun, Nuri Muhammed Sungur ve o dönem tabip üsteğmen olan Mustafa Sarsılmaz çıkmış, polis sorgusunda Sarsılmaz Gülen’i hiç tanımadığını, hatta araca otostop yaparken tesadüfen bindiklerini ileri sürmüştü."

    Etiketler:
    darbe, FETÖ, ABD, Mustafa Sarsılmaz, Turgut Özal
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