Altun: CİMER'e 'Mükemmellik Ödülü' verildi, büyük bir gurur yaşıyoruz

Altun, paylaşımında "Halkla ilişkilerin 'Oscarları’ olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız iki ödül birden kazandı" ifadelerini kullandı.
‘Halkla İlişkilerin Oscarları’ olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı @iletisim Başkanlığımız iki ödül birden kazandı. 🏆 🏆 pic.twitter.com/5eL5zNcSx4— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Temmuz 2019
Altıun ayrıca, "Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.
Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Temmuz 2019
Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
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