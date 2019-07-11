İBB Meclisi,15 Temmuz Şehitler Otogarı'nı İSPARK'a devretti

İBB Meclisindeki toplantıda alınan karara göre, son yıllarda fiziki şartların yetersizliği, alt katlardaki güvenlik zafiyeti başta olmak üzere çeşitli sıkıntılarla zaman zaman tartışma konusu olan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı İSPARK'a devredildi.

Otogarın akıbeti geçen yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde gündeme gelmiş, 39 farklı teklif sunulmuştu.

Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi teklifi 38. sırada yer almıştı.

4 Mayıs itibariyle otogarın 25 yıllık işletme süresi dolmuş, otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri'nin sözleşmesi bitmişti.

Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.