İBB Meclisi,15 Temmuz Şehitler Otogarı'nı İSPARK'a devretti

Otogarın akıbeti geçen yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde gündeme gelmiş, 39 farklı teklif sunulmuştu.
Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi teklifi 38. sırada yer almıştı.
4 Mayıs itibariyle otogarın 25 yıllık işletme süresi dolmuş, otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri'nin sözleşmesi bitmişti.
Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.
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