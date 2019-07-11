466 OPERASYONA KATILDI
'Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'a emeklilik töreni düzenlendi. Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Vuslat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.'
Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği VUSLAT’a emeklilik töreni düzenlendi. Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kg dan fazla uyuşturucu madde ele geçiren VUSLAT’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 👏🐶🐕 pic.twitter.com/VAWT00NBRu— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 11, 2019
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