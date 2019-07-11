Jandarma Genel Komutanlığı, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıllık görev süresini dolduran uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'ın, düzenlenen törenle emekli olduğunu Twitter'da duyururken, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Vuslat'ın emekli edildiğini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vuslat'ın, deniz kıyısında şezlongda başında gözlükle çekilen fotoğrafının yanında, görevde çekilen fotoğrafları paylaşılarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

466 OPERASYONA KATILDI

'Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'a emeklilik töreni düzenlendi. Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Vuslat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.'

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği VUSLAT’a emeklilik töreni düzenlendi. Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kg dan fazla uyuşturucu madde ele geçiren VUSLAT’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 👏🐶🐕 pic.twitter.com/VAWT00NBRu — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 11, 2019

​