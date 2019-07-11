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18:33 11 Temmuz 2019
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    Türkiye'nin 'nüfus haritası' çıkarıldı: İstanbul 14 milyon 612 bin 273 kişiyle ilk sırada

    © AA / Onur Çoban
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye'nin 'nüfus haritası'nı çıkardı. Türkiye'deki kadın-erkek nüfusunun bölgelere göre en fazla Marmara Bölgesi'nde bulunduğu belirlendi. İllere göre nüfus dağılımına bakıldığında ise 14 milyon 612 bin 273 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı.

    İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki nüfusun bölgelere göre dağılımına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de nüfus yoğunluğu 24 milyon 465 bin 194 ile en fazla Marmara'da, 5 milyon 966 bin 101 ile de en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.

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    Ayrıca diğer bölgelerdeki nüfus yoğunluğu ise 10 milyon 552 bin 942 kişi ile Akdeniz Bölgesi, 10 milyon 318 bin 157 nüfus ile Ege Bölgesi, 8 milyon 876 bin 531 nüfus ile Güneydoğu Bölgesi, 7 milyon 674 bin 496 nüfus ile Karadeniz Bölgesi'nde olduğu belirlendi.

    İllere göre nüfus dağılımına bakıldığında ise 14 milyon 612 bin 273 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 5 milyon 323 bin 503 ile Ankara, 4 milyon 248 bin 856 İzmir, 2 milyon 976 bin 242 Bursa, 2 milyon 356 bin 97 nüfus ile Antalya takip etti.

    Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan illeri arasında 77 bin 790 kişiyle Bayburt, 81 bin 695 kişiyle Tunceli, 96 bin 533 kişiyle Ardahan ve 137 bin 174 kişiyle Kilis yer aldı.

    KADIN-ERKEK NÜFUSU EN FAZLA MARMARA'DA

    Türkiye'deki kadın-erkek nüfusunun bölgelere göre en fazla Marmara Bölgesi'nde bulunduğu belirlendi. Marmara'da 12 milyon 271 bin 189 erkek, 12 milyon 194 bin 5 kadın yaşıyor.

    yaşlı
    © AA /
    Türkiye'nin yaşlı nüfusu son 5 yılda yüzde 16 artarak 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu
    Marmara'yı 6 milyon 313 bin 995 erkek, 6 milyon 391 bin 817 kadın ile İç Anadolu, 5 milyon 295 bin 580 erkek, 5 milyon 257 bin 362 kadın ile Akdeniz, 4 milyon 493 bin 802 erkek, 4 milyon 382 bin 729 kadın ile Güneydoğu Anadolu, 3 milyon 855 bin 732 kadın, 3 milyon 818 bin 764 erkek ile Karadeniz, 3 milyon 35 bin 348 erkek, 2 milyon 930 bin 753 kadın ile Doğu Anadolu Bölgesi izledi.

    Kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre en fazla olduğu bölge ise İç Anadolu Bölgesi olurken, kadın erkek arasındaki farkın fazla olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

    80 yaş ve üstü nüfus, 90 bin 472 ile en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Güneydoğu'dan sonra 80 ve üstü nüfusta 92 bin 73 ile Doğu Anadolu, 180 bin 788 ile Akdeniz, 238 bin 5 ile Karadeniz, 255 bin 409 ile İç Anadolu, 257 bin 921 ile Ege Bölgesi geliyor. En fazla 80 yaş ve üstü nüfusta ise 415 bin 47 nüfus ile Marmara bölgesi başı çekiyor.

    GENÇ NÜFUS EN ÇOK MARMARA'DA, EN AZ KARADENİZ'DE

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye'nin yaşlı nüfusu 62 ülkeyi geçti
    Türkiye'deki 0-17 yaş aralığının bölgelere dağılımında, en genç nüfus, 6 milyon 101 bin 485 ile Marmara'da yaşıyor.

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 3 milyon 516 bin 32, İç Anadolu Bölgesi'nde 3 milyon 233 bin 767, Akdeniz Bölgesi'nde 2 milyon 979 bin 971, Ege Bölgesi'nde 2 milyon 332 bin 274 ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 milyon 10 bin 913, Karadeniz'de ise 1 milyon 700 bin 694 0-17 yaş aralığında kişi bulunuyor.

    Öte yandan son 6 ayda 305 bin 196'sı erkek, 289 bin 485'i kız olmak üzere toplam 594 bin 681 çocuk doğdu.

    SON 10 YILDA ÇOCUKLARA EN FAZLA TAKILAN İSİMLER

    Son 10 yılda erkek çocuklarına en fazla Yusuf, Berat, Mustafa, Ömer, Ahmet, Mehmet, Muhammed, Eymen, kız çocuklarına ise Zeynep, Elif, Ecrin, Yağmur, Hiranur, Azra ve Zehra adı konuldu.

    Etiketler:
    isim, Çocuk, Genç, Yaşlı, Erkek, Kadın, Nüfus, İçişleri Bakanlığı, Türkiye
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