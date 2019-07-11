RTÜK üyeleri seçildi

AK Parti Yunüs Emre Kars ile Nurullah Öztürk'ü, CHP Şafak Akça ve Faruk Bildirici'yi, HDP ise Mehmet Mahsum Akgündüz, Ali Ürküt'ü aday gösterdi.
Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, AK Parti kontenjanından Yunüs Emre Kars 17, Nurullah Öztürk 305 oy, CHP kontenjanından Şafak Akça 8, Faruk Bildirici 283 oy, HDP kontenjanından Mehmet Mahsum Akgündüz 6, Ali Ürküt 278 oy aldı.
Bu sonuçla AK Parti'den Nurullah Öztürk, CHP'den gazeteci Faruk Bildirici, HDP'den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)