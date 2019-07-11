İmamoğlu: Başkanlığımı ilk dile getiren Zülfü Livaneli'ydi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuhaf Dergi için usta sanatçı Zülfü Livaneli'yi kaleme aldı, "Başkanlığımı ilk kez dile getiren kişi Zülfü Livaneli'ydi" dedi.

İmamoğlu, Tuhaf Dergi Temmuz sayısı için “Önce İnsan Olmak” başlıklı yazısında “Hissettiklerimi ilk dile getiren insanlardan” olarak tanımladığı Zülfü Livaneli’yi kaleme aldı.

Üniversitedeki ilk yıllarında Zülfü Livaneli’nin şarkılarının kendisini çok etkilediğini anlatan İmamoğlu yazısında Zülfü Livaneli’ye ilişkin bir de anısını paylaştı.

'UMARIM BİR GÜN İBB BAŞKANI OLUR'

Zülfü Livaneli'nin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde klasik müzik günleri için ilçeyi ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, o ânı şöyle aktardı:

“O gece milletin huzurunda, ‘Ekrem İmamoğlu bir gün umarım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur’ dedi. Bunu dile getiren ilk kişiydi. Tabii benim yüzüm kızardı, mahcup oldum. Livaneli’nin bu hedefi o günden koyması, bize böyle bir ışık tutması, benim için inanılmaz değerliydi.”

'SEÇİMİN GİZLİ KAHRAMANI'

İmamoğlu yazısında Zülfü Livaneli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin gizli kahramanı olduğunu belirtti ve adaylık sürecinde kendisinden tavsiyeler aldığını da belirtti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına davet edilişim sürecinde kendisinin de önerilerine başvuruyordum. Bana moral verdi, tavsiyeleri oldu. Bu sürecin en gizli kahramanlarından biri olduğunu içtenlikle söyleyebilirim.”