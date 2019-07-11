Cem Yılmaz'dan Yeni Akit'e: Acıklı bir operasyon, ıska geçti

Komedyen Cem Yılmaz, "Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! 'Kapalıları almayın'" iddiası eşliğinde Bebek Oteli'ne ortak olduğunu öne süren Yeni Akit gazetesine yanıt verdi. Yeni Akit'in iddiaları için "Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon" ifadesini kullanan Cem Yılmaz, "Iska geçti" dedi.

Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli ! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon ! Yazık ! pic.twitter.com/f0gPPblT1m — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 11 Temmuz 2019

Yeni Akit gazetesinin haberine göre, "Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu Bebek Otel'de tesettür yasağı uygulandığı" iddia edilmişti. Haberin kaynağı olarak Star gazetesi gösterilirken, haberde "Bebek Otel'e ait kafeye giden iki kadının başörtülü olduğu gerekçesiyle kapı dışarı edildiği" iddia edilmişti.Yılmaz, bu haberlere Twitter hesabından cevap verirken, "Sevgili takipçilerim, hatırı sayılır bir sayıdasınız, size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli (!) de benim değil! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!" açıklamasında bulundu.

​Yılmaz, bir sonraki paylaşımında ise "Iska geçti" ifadesini kullandı.