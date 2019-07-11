Cem Yılmaz'dan Yeni Akit'e: Acıklı bir operasyon, ıska geçti

Yılmaz, bu haberlere Twitter hesabından cevap verirken, "Sevgili takipçilerim, hatırı sayılır bir sayıdasınız, size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli (!) de benim değil! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!" açıklamasında bulundu.
Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli ! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon ! Yazık ! pic.twitter.com/f0gPPblT1m— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 11 Temmuz 2019
Yılmaz, bir sonraki paylaşımında ise "Iska geçti" ifadesini kullandı.
Iska geçti ! pic.twitter.com/yIGIlNXUce— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 11 Temmuz 2019
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