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23:05 11 Temmuz 2019
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    Savcı Mehmet Selim Kiraz

    Savcı Kiraz davasında karar: 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi davasında karar çıktı. 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

    © AA /
    Savcı Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
    İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak öldürülmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık katıldı.

    Duruşmada, mütalaaya karşı savunma yapmayan tek sanık olan Mustafa Koçak'a savunma yapıp yapmayacağı soruldu.

    Cezaevinde kendisine kağıt kalem temin edilmediği için savunmasını hazırlayamadığını belirten Koçak "Kendi paramızla almak istedik ancak bize verilmedi. Geçen hafta 6 gün süre verdiniz bize. Avukatım 10-15 gün süre istemişti. Ciddi iddialarla yargılanıyorum. Savunma hazırlayamadım. Sağlıklı süre için süre talep ediyorum" dedi.

    Açlık grevi başlattığını, bununla ilgili hazırladığı 2 sayfalık yazıyı okumak istediğini anlatan sanık Koçak'a, mahkeme heyeti başkanı, "2 sayfa savunma hazırlasaydın ya. Hep de böyle yapıyorsun" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, 22 Mayıs 2019 tarihli duruşmada mütalaa verildiği ve o zamandan bu zamana kadar savunma hazırlanması için yeterli bir süre olduğunu belirterek, sanık Koçak'ın süre talebini reddetti.

    Savcı Mehmet Selim Kiraz
    © Fotoğraf : DHA
    Savcı Kiraz iddianamesi kabul edildi
    Beyanı sorulan sanığın avukatı Ali Şafak da, bu karara itiraz ederek, "Avukat burada figüran değildir. Görevi müvekkiline teknik anlamda hukuki yardımda bulunmaktır. Devlet organları ve mahkemeler, müvekkiline hukuki yardımda bulunabilmesi için avukata tüm bilgi ve belgeleri makul bir süre içinde vermek zorundadır. Bu yapılmazsa Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilgili maddelerini çerçeveletip duvara asmış olursunuz. Sıkıldıkça da okursunuz. Savunma hakkımız elimizden alınmıştır . Bu durum AİHM ve anayasamıza aykırıdır" ifadelerini kullandı.

    Avukat Şafak, süre talebinde bulundu.

    Bu talebe ilişkin de ara karar veren heyet, aynı gerekçelerle savunma için süre istenilmesi talebini reddetti. Bu karara tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'in avukatı tepki göstererek, duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti, bu durumu tutanağa geçirdi.

    Davaya ilişkin karar verileceğini belirten heyet, sanıklara son sözlerini sordu. Sırasıyla söz alan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

    Duruşmaya, nihai karar verilmek üzere bir süre ara verildi.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

    Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım "Cebir ve şiddet kullanarak anasayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası ve diğer suçlardan da toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Savcı Mehmet Selim Kiraz
    © Fotoğraf : DHA
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    MÜTALAADAN

    Esas hakkındaki mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenerek, bu sanıkların, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

    Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, davanın firari 9 sanığıyla ilgili dosyanın ise ayrılması ve başka bir esas numarası verilerek yürütülmesi isteniyor.

    Etiketler:
    müebbet hapis, Karar, Dava, DHKP/C, Savcı, Mehmet Selim Kiraz
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