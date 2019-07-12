İBB Meclisi, İmamoğlu’nun borç alma yetkisini kesintiye uğrattı

İstaanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin borcu için istediği 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma talebi, İBB Meclisi tarafından kesintiye uğratıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun nakit akışı için kredi alıp, eski borçların kapatılması için İBB Meclisi’nden istediği 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma talebi kesintiye uğradı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Meclisi, İmamoğlu’na 1 milyar 525 milyon liralık borç alma yetkisi verdi. İmamoğlu durumu eleştirerek, "1 milyar 525 milyon demek istediğimizden çok daha düşük bir rakamdan idareye yetki verilmesi anlamına gelmektedir" dedi.

İSTENEN 2 MİLYAR 225 MİLYONLUK BORÇ, 1 MİLYAR 525 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Temmuz günü toplanan İBB Meclisi'nde belediyenin mali tablosunu ortaya koymuş ve borçlanma talebinde bulunmuştu. Nakit akışın düzeltilmesi için acilen kredi bulunması gerektiğini belirten İmamoğlu toplam net borçlanma ihtiyacının 7,2 milyar TL olsuğunu belirtmişti.

İmamoğlu, 7.2 milyar TL'ye kredi geri ödemeleri de eklenince gerçek borçlanma ihtiyacının 9.8 milyar TL'ye ulaştığını vurgulamış, ancak hedeflerinin 9.8 milyar TL yerine 6.5 Milyar TL'lik bir borçlanma ile bütçe hedeflerini tutturmak olduğunu dile getirmişti. İmamoğlu, "Bu borçlanma ihtiyacının minimum 2.2 milyar TL'si için bu meclisten onay almayı planlıyoruz" demişti. AK Parti grubu da borçlanma yetkisine onay vereceklerini açıklamıştı.

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Borçlanma talebi 11 Temmuz'da meclis oturumunda gündeme geldi. İBB'nin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan kaynak teminine gidilmek üzere 2 milyar 225 milyon lira borç alma yetkisi istendi.

Taleple ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile ilgili hazırlanan raporda, 2019 yılı bütçesinde toplam 3 milyar 200 milyon lira iç ve dış borçlanma öngörüldüğü bu tutarın 1 milyar 525 milyon TL'sinin iç borçlanma olduğu belirtilerek İmamoğlu'na 1 milyar 525 milyon TL borçlanma yetkisini verilmesine karar verildi.

'ENGELLEMELERİNİZE RAĞMEN YENİ HİZMETLER YAPILACAK'

Karar oybirliği ile kabul edildi ancak oylamadan önce tartışma yaşandı. Ekrem İmamoğlu, geçen yıl bütçede bu şekilde belirlendiği için rakamın düşürülmesine tepki göstererek, "Şimdi siz diyorsunuz ki ‘İstanbul'a hizmet etmeyin, yatırım yapmayın. Size verdiğimiz 1 milyar 525 milyon lira ile sizin yarattığınız borçların faizlerini ödeyin.' Biz yönetime gelirken mali tabloyu biliyorduk. İstanbul'da tek kuruş bu saatten sonra israf edilmeyecek. İsraftan kesilen paralarla oluşan kaynaklarla İstanbul'a yeni hizmetler yapılacak. Sizin tüm engellemelerinize rağmen. Bu kadar sıkıntınız varsa 1 milyar 525 milyon lirayı da vermeyin daha etik bir şey yapmış olurdunuz" dedi.

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İmamoğlu 1.3 milyara yakın faiz borç ödemesi yapılacağını belirterek, "Yaratılan en büyük handikap şudur haziran ayında 1.7 milyara yakın paranın seçimi kazandığımız gün itibariyle tamamının harcanmış olması. Nerelere harcandı bakılıyor. Biz 1.7 milyar da dahil seçildiğimiz an itibari ile finansman dengesi oluşturmak adına biz yönetmeliydik. Doğalı buydu. Ama onu da biz yönetemedik ne yazık ki. Talep ettiğimiz borçlanma talebi ihtiyacımızın çok çok altında. Meclisin maksimum yetkisi bu olduğu için bu rakamı istedik" diye konuştu.

Borçlanma talebine ilişkin dosya oy birliği ile kabul edildi.