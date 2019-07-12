Erdoğan: AK Parti’den hiçbir arkadaşımın bunlarla hareket edeceğini düşünmüyorum

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan’ın yürüttüğü yeni parti çalışmaları ile ilgili olarak “Daha öncekiler hüsrana uğradı, bunları da aynı son bekliyor” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, geçen hafta başladığı milletvekilleri ile istişare toplantılarının sonuncusunu dün gerçekleştirdi. 20’ye yakın milletvekilinin söz aldığı toplantıda Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi ve milletvekillerinden gelen görüşlere cevap verdi.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, seçimlerin artık geride kaldığını, önümüzdeki dört senelik süreçte milletle olan bağlarını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan “Seçimlerden büyük bir başarı ile çıktık. Ankara ve İstanbul gibi sembol yerlerde belediye başkanlıklarını kaybetmiş olabiliriz ama Türkiye genelinde zafer yine bizim olmuştur. Siz de artık seçim sonuçlarına takılıp kalmayın, biz elbette ki, istişarelerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız. Hatalarımızı eksiklerimizi tespit edeceğiz. Teşkilatlarımızla değerlendireceğiz. Milleti dinleyeceğiz ve önümüze bakacağız. 2023 seçimlerine daha güçlü gireceğiz” dedi.

'HÜSRANA UĞRARLAR'

Ali Babacan’ın yürüttüğü yeni parti çalışmalarına ilişkin milletvekillerinin “AK Parti’den başka istifalar olabileceği ve Babacan ve ekibinin buna ilişkin görüşmeler yürüttüğü” iddialarını gündeme getirmesi üzerine de Erdoğan şöyle konuştu:

"Kimlerle görüşüyorlarmış, ben kimseyi duymadım. Sizin aranızdan duyan var mı? (Milletvekillerinden ‘yok’ cevabını alınca) Daha önce de buna benzer şeyler yaşandı. Hepsi hüsrana uğradı. Kim hatırlıyor şimdi onları? Hepsi unutuldu gitti. Bunları da aynı son bekliyor. AK Parti’den hiçbir arkadaşımın bunlarla hareket edeceğini düşünmüyorum. Ben bu davaya inanan hiçbir arkadaşımın bunlara prim vereceğini düşünmüyorum. Biz birlik beraberliğimizi koruyacağız.”

MHP İLE İTTİFAK UYARISI

Erdoğan, milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında da gündeme gelen MHP ile ittifak konusunda “Sağda solda bazı arkadaşlarımızın bu ittifakın bize zarar verdiğini söylüyormuş. Burada da dile getirenler oldu. Benim de kulağıma gelen şeyler oldu. Biz MHP ile ittifak konusunda bir karar aldı. Bu kararımız sürüyor. Kimse de ittifak ruhuna aykırı bir tutum içine girmesin. Biz birlikte bir karar verdik ve uyguluyoruz. Bazen zarar olarak gördüğünüz şeyler aslında faydalı sonuçlar ortaya çıkarır. Cumhur İttifakı sürecektir, herkes de bu iradeye uygun hareket etsin” değerlendirmesini yaptı.

KORUMALARI AŞAMIYORUZ

Toplantıda, bazı milletvekillerinin “İl gezilerinde ilin milletvekili olarak sizin yanınıza yaklaşamıyoruz. Ya bariyer çekiyorlar ya da otobüse almıyorlar. Korumalarınıza soruyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatı diyorlar” şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan “Kesinlikle benim böyle bir talimatım yok” dedi.

Erdoğan “Milletvekili bana yaklaşamayacaksa kim yaklaşacak? Asla böyle bir şey yok. Ben kimseye talimat falan vermedim. Buna benzer bir durumla karşılaşırsanız, gerekirse Süleyman Bey’i (Soylu) arayın, hatta direkt beni arayın. Anında gerekeni yaparım” diye konuştu.

Bazı milletvekillerinin bakanlara ulaşamama ve bürokrasiyi aşamadıklarına yönelik açıklamalarına da Erdoğan “Evet, bu konuda bazı aksaklıklar var. Diğer milletvekilleri de gündeme getirdi. Onlara da söyledim. İşleyiş konusundaki aksaklıkları aşmak için gayret gösteriyoruz. Tespitler yapılıyor. Nerede ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz” cevabını verdi.