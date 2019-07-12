Erdoğan: AK Parti’den hiçbir arkadaşımın bunlarla hareket edeceğini düşünmüyorum

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan’ın yürüttüğü yeni parti çalışmaları ile ilgili olarak “Daha öncekiler hüsrana uğradı, bunları da aynı son bekliyor” değerlendirmesini yaptı.
Edinilen bilgilere göre Erdoğan, seçimlerin artık geride kaldığını, önümüzdeki dört senelik süreçte milletle olan bağlarını daha da güçlendireceklerini söyledi.
Erdoğan “Seçimlerden büyük bir başarı ile çıktık. Ankara ve İstanbul gibi sembol yerlerde belediye başkanlıklarını kaybetmiş olabiliriz ama Türkiye genelinde zafer yine bizim olmuştur. Siz de artık seçim sonuçlarına takılıp kalmayın, biz elbette ki, istişarelerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız. Hatalarımızı eksiklerimizi tespit edeceğiz. Teşkilatlarımızla değerlendireceğiz. Milleti dinleyeceğiz ve önümüze bakacağız. 2023 seçimlerine daha güçlü gireceğiz” dedi.
'HÜSRANA UĞRARLAR'
Ali Babacan’ın yürüttüğü yeni parti çalışmalarına ilişkin milletvekillerinin “AK Parti’den başka istifalar olabileceği ve Babacan ve ekibinin buna ilişkin görüşmeler yürüttüğü” iddialarını gündeme getirmesi üzerine de Erdoğan şöyle konuştu:
"Kimlerle görüşüyorlarmış, ben kimseyi duymadım. Sizin aranızdan duyan var mı? (Milletvekillerinden ‘yok’ cevabını alınca) Daha önce de buna benzer şeyler yaşandı. Hepsi hüsrana uğradı. Kim hatırlıyor şimdi onları? Hepsi unutuldu gitti. Bunları da aynı son bekliyor. AK Parti’den hiçbir arkadaşımın bunlarla hareket edeceğini düşünmüyorum. Ben bu davaya inanan hiçbir arkadaşımın bunlara prim vereceğini düşünmüyorum. Biz birlik beraberliğimizi koruyacağız.”
MHP İLE İTTİFAK UYARISI
KORUMALARI AŞAMIYORUZ
Toplantıda, bazı milletvekillerinin “İl gezilerinde ilin milletvekili olarak sizin yanınıza yaklaşamıyoruz. Ya bariyer çekiyorlar ya da otobüse almıyorlar. Korumalarınıza soruyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatı diyorlar” şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan “Kesinlikle benim böyle bir talimatım yok” dedi.
Bazı milletvekillerinin bakanlara ulaşamama ve bürokrasiyi aşamadıklarına yönelik açıklamalarına da Erdoğan “Evet, bu konuda bazı aksaklıklar var. Diğer milletvekilleri de gündeme getirdi. Onlara da söyledim. İşleyiş konusundaki aksaklıkları aşmak için gayret gösteriyoruz. Tespitler yapılıyor. Nerede ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz” cevabını verdi.
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