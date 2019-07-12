Özdağ'dan Soylu'ya: Peşime taktığın polisleri çek

Ankara ve İstanbul'da peşime taktığın polisleri çek, gel kimin Türkiye'ye zarar verdiğini Tv'de halkın önünde tartışalım. Benimle tartışmak cami avlusunda vatandaş kandırmaya benzemez. https://t.co/Dg9Zo5AZU2— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) July 10, 2019
Dün kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Özdağ, “Ankara ve İstanbul’da peşime taktığın polisleri çek, gel Türkiye’ye kimin zarar verdiğini televizyonda, halkın önünde tartışalım. Benimle tartışmak cami avlusunda vatandaş kandırmaya benzemez” dedi.
Özdağ'ın ilerleyen saatlerde bu paylaşımını yeniden RT'lediği görüldü.
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