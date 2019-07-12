HDP'li Fırat hayatını kaybetti

HDP İstanbul İl Örgütü, partinin eski Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın bu sabaha karşı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Örgütün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fırat'ın cenazesinin bugün cuma ikindi namazına müteakip Ankara'dan kaldırılacağı bildirildi.

Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Not: Cenazesi 12 Temmuz Cuma günü ikindi namazına müteakip Ankarada kaldırılacaktır.#DengirMirMehmetFırat pic.twitter.com/WhAg1gXnm1 — HDP İstanbul (@HDPistanbul) July 12, 2019

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