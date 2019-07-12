Antalya polisi, Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın yat fotoğraflarının sırrını çözdü

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı sanığı firari Mehmet Aydın'ın geçen günlerde ortaya çıkan 'yat fotoğrafları'nın sırrı çözüldü.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Antalya polisi yaptığı araştırmada, fotoğrafların Antalya'nın tatil bölgesinde çekildiğini tespit etti.

İncelemede Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan ve polis tarafından aranmadan önce Antalya'da eşiyle tatil yaptığı ve bu fotoğraflarında o zaman çekildiği tespit edildi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın Ocak 2017 yılında evlenmişti. Çiftlik Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı.

Mehmet Aydın o tarihten beri kayıp.

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.