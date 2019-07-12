Kayıt
09:40 12 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: En güzel başkanlık sistemi ABD'de var, oturalım konuşalım

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 75

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bizim istediğimiz demokrasi. Amerika’da başkanlık sistemi var değil mi? En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var. Oturalım konuşalım. Oradaki başkan büyükelçi bile tayin edemiyor. Onu da tartışalım" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye'ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını ifade ettiğini söyledi.
    © AA /
    TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Mevcut sistem ağır maliyetlere yol açıyor
    Selvi'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eleştirileriniz var. Siz ne öneriyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Tam olarak bu anlaşılamadı" ifadesi üzerine "23 Nisan konuşmasında 6 madde saymıştım. O altı maddenin bir şekliyle gerçekleşmesi gerekiyor. Örneğin Cumhurbaşkanının tarafsızlığı gibi, örneğin yargının bağımsız olması gibi temel altı madde. O altı madde aynı zamanda vakit geçirmeksizin neler yapılması gerektiğini de ifade eden maddelerdi" dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

    "Örneğin, ilk maddede 'TBMM’nin yetkileri kısıtlanmış, denge denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme organı yani iktidar yaratılmıştır' demiştim.

    Bu aynı zamanda 'TBMM’nin yetkileri, denge denetleme mekanizmaları tartışmaya yer bırakmayacak şekilde yaşama geçirerek yeniden güçlendirilmeli, yürütmenin denetimsizlik hali ortadan kaldırılmalıdır' demektir. İlk maddesi üzerinden örneklediğim bu altı madde sadece CHP olarak benim talebim değil aslında bütün demokratların ortak talebi. Yani bu ülkede can ve mal güvenliği isteyen, hak arayan, adalet arayan, herhangi bir haksızlığa uğradığı zaman adaletin sağlanacağına inanan bütün insanların ortak talebi."

    Selvi'nin sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Kılıçdaroğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    © AA / Erçin Top
    Kılıçdaroğlu: Merkez'in ilk toplantısında faizi sıfırlayın, Erdoğan ekonomi tarihine girsin diye kampanya yapacağım
    'ESKİ SİSTEMİ ELEŞTİRDİK'

    - Eski sistemi de istemiyoruz dediniz. Siz ne yapacaksınız?

    Öncelikle şunu söyleyeyim, biz parti olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız. “Bu rejimi istemiyoruz demokratik parlamenter sisteme dönelim” dediğimiz zaman bize deniyor ki “Siz eski sistemi mi istiyorsunuz.” Hayır! Biz eski sistemi değil, demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Biz eski sistemi zaten hep eleştirdik. Bizim istediğimiz, darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa, darbe hukukundan arındırılmış bir hukuk sistemidir.

    - Siz demokratik parlamenter sisteme geçilmesini mi istiyorsunuz yoksa mevcut sistemin revize edilmesini mi?

    Bizim istediğimiz demokrasidir. Herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaktır, dolayısıyla parlamentoda oturulur, ikisinin de artıları eksileri konuşulur. Yani biz illa şu illa bu diye bir dayatma içinde değiliz. Ama istediğimiz tek şey var: Demokrasi. İstediğimiz tek şey var: Düşünce özgürlüğü. İstediğimiz tek şey var: Yargı bağımsızlığı. İstediğimiz tek şey var: Siyasetin saydam olması. Şimdi siyaset şeffaf değil. Lider sultası parlamentoya gölge düşürüyor.

    Partinin genel başkanı bütün milletvekillerini yazıyor, vatandaş da gidip milletvekili seçtiğini düşünüyor. Hayır efendim, liderin dayattığı listeye oy vermek zorunda kalıyor. Niye önseçim zorunlu hale gelmiyor? Bu doğru mu? Doğru değil. Bunları değiştirmemiz lazım.

    - Mevcut sistemin revize edilmesine karşı değilsiniz.

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Kılıçdaroğlu: Görüşümüz değişmedi, erken bir seçim talebimiz yok
    Bizim istediğimiz demokrasi. Amerika’da başkanlık sistemi var değil mi? En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var. Oturalım konuşalım... Oradaki başkan büyükelçi bile tayin edemiyor. Onu da tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye’de de olmalı. Merkez Bankası’na müdahale etmeyecekseniz, Gelir İdaresi Başkanı’na “Şu benim rakibim bunun hesaplarını denetleyin, vergi açısından öbür rakibi değil onu koruyun” derseniz bu olmaz.

    'PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIZ AMA...'

    - Siz ABD’deki sistemi tartışılır buluyorsunuz o zaman...

    Biz parti olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız ama diyorlar ki bu sistemi tartışalım, elbette tartışılabilir. Biz tartışmadan çekinmeyiz. Artısına eksisine bakarız, otururuz konuşuruz. Bir rejim kolay oluşmaz. Amerika’nın kendi yapısı vardır. Bizde ise neredeyse Tanzimat’tan bu yana süregelen bir sistemimiz var. Dolayısıyla bu sistemin aksaklıklarını düzeltmemiz gerekirken tersine dünyada hiç örneği olmayan ucube bir sistem geldi. Ve o sistem Türkiye’yi perişan etti.

    - Siz demokratik parlamenter sistemi esas alan bir Anayasa değişikliğini Meclis’e getirecek misiniz?

    Anayasa değişikliklerinin bir partinin mutfağında hazırlanmasını doğru bulmadığımızı söyledik. Elbette ki görüşümüzde var. Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Ama Anayasa değişikliklerinin Meclis’te Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ele alınmasını doğru buluyoruz.

    'BİZİM TARAFSIZLIK ANLAYIŞIMIZLA BAHÇELİ’NİN ANLAYIŞI ÇOK FARKLI'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Orhan Çiçek
    Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız
    - Sayın Devlet Bahçeli, tarafsız Cumhurbaşkanı çıkışınıza çok sert bir yanıt verdi, ne dersiniz?

    Cumhurbaşkanı’nın elbette ki bir siyasi görüşü vardır, bunu reddeden kimse yok ki zaten. Ne yapar cumhurbaşkanı, gider oyunu sandıkta kullanır. Tarafsızlıktan kastımız şu: Bir cumhurbaşkanı bir partinin milletvekillerini belirlemez, bir cumhurbaşkanı aracına binip, uçağına binip, otobüsüne binip bir partinin propagandasını yapmaz. Bana göstersinler, çok partili hayatta böyle yapan bir cumhurbaşkanı var mı? Bizim tarafsızlık anlayışımızla sayın Bahçeli’nin tarafsızlık anlayışı çok farklı.

    - Erken seçim tartışmalarına ne diyorsunuz, sizin böyle bir talebiniz var mı?

    Yo, hayır. Bizim öyle bir talebimiz yok, seçimlerin zamanında yapılmasını isteriz. Türkiye’nin dünya kadar sorunu var zaten, özellikle ekonomi ve dış politikada kötü durumda. Erdoğan söz verdi ben bunları düzelteceğim diye, şimdi verdiği sözü tutması lazım. Biz de bekliyoruz, gelsin düzeltsin.

    KILIÇDAROĞLU’NUN BAHSETTİĞİ 6 MADDE

    1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme organı yani iktidar yaratılmıştır.
    2. Cumhurbaşkanı, kararnameler yoluyla Meclis’in yasama yetkisine fiilen ortak olmuştur.
    3. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı fiilen sona ermiştir.
    4. Partili cumhurbaşkanı, devleti ve milleti temsil etmek yerine, belli bir siyasi görüşün temsilcisi haline gelmiştir. Bu da denge unsuru olması gereken Cumhurbaşkanlığı makamının denge unsuru olmaktan çıkmasına yol açmıştır.
    5. Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiş, milletin Meclis’inin geleceği bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak sözcüğe bırakılmıştır.
    6. Meclis’in bütçe hakkı ve yetkisi fiilen alınmıştır.
    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, AK Parti, Abdulkadir Selvi, ABD, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatikan'da kayıp Orlandi için açılan iki mezar boş çıktı
    Karikatür
    Mahkemeden Trump'a Twitter kararı: Kullanıcıları engelleyemez
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet