Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınında 350-400 hektar alan etkilendi, dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınına ilişkin, "350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını söyleyen Pakdemirli, "Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Dalaman'da başlayan ve Fethiye'nin turistik Göcek mahallesine kadar yayılan yangınla ilgili Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek, mümkün mertebe buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Pakdemirli, "Sabahın ilk ışıklarıyla tüm helikopterlerimiz havalandı. Helikopterlerin sayısını 13'ten 19'a çıkardık. Bugün itibarıyla yukarıdan gördüğümüz tablo düne göre çok daha iyileşmiş durumda. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Yangın söndürülünce daha net görünür ama kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum."