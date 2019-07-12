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12:46 12 Temmuz 2019
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    Alinur Aktaş

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş özür diledi: Kesinlikle kastı aşan bir konuşmaydı

    © AA /
    Türkiye
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    AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Türkan Saylan'ı hedef aldığı açıklamaları için "Kesinlikle kastı aşan bir konuşmaydı" dedi.

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'li rakibi Mustafa Bozbey'i eleştirirken, "Nerede devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet, Bahriye Üçok'un, nerede dinle, diyanetle problemi olan adam varsa hepsinin ismini belirli merkezlere verdi" demişti.

    ​SoL Haber Portalı'nın aktardığı habere göre, Bursa On Medya televizyonuna konuşan Aktaş, sözlerinden dolayı pişman olup olmadığının sorulması üzerine, "O işin öncesi var. Aslında ben bu söylemi yedi-sekiz sefer yaptım. Fakat İnegöl'deki söylemde biraz daha ileriye gittim" dedi.

    Aktaş şunları söyledi: "Bana Ulu Cami’nin ilk imamı Süleyman Çelebi’nin isminin Bursa’da yaşatılmaması gibi bir eleştiri geldi. Nerde ismi var, nerede yaşatılıyor? Ben de dedim ki, 'İyi güzel söylüyorsun da siz de Türk büyüklerinden ya da din büyüklerinden başka bir isim verdiniz mi ki caddelerinize' dedim. Bakıyorum işte Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet falan... Süleyman Çelebi’yle kıyasladığı için. Oradaki söylemim de kesinlikle kastı aşan bir konuşmaydı."

    ​"Keşke söylemeseydim mi diyorsunuz" sorusu üzerine Aktaş, "Olmaz mı canım ya, ben de bir insanım ya. Bunu dava edenler oldu" dedi.

    Sunucunun "Bunu özür olarak mı kabul edelim" sorusu üzerine Aktaş, "Kesinlikle. Niçin olmasın?" ifadesini kullandı.

    'TÜRKAN SAYLAN'LA İLGİLİ FARKLI BİR PARANTEZ AÇABİLİRİM'

    Alinur Aktaş
    © Fotoğraf : DHA
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    Bu sözlerinin ardından AK Parti genel başkan yardımcısının kendisini aradığını anlatan Aktaş, "Bu biraz o psikolojiyle. Yani düşünebiliyor musunuz, 70 gün önce bir anket yaptırmışsınız. O hengame içinde koşturuyorsunuz. Günde 3 saat 4 saat uyku uyuyorsunuz" diye konuştu.

    Aktaş, "Bunu kimseye şirin görünmek adına söylemiyorum. Ben Uğur Mumcu'nun birkaç kitabını okudum. Kesinlikle benim değerlerimle alay edenle asla işim olmaz ama bu ülkenin sorunlarıyla alakalı kafa yoran, dert eden her aydına ben saygı duymak zorundayım" dedi.

    Uğur Mumcu'nun 'aydın bir isim' olduğunu söyleyen Aktaş, "Türkan Saylan ile ilgili farklı bir parantez açabilirim ama Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi isimler aydın isimlerdir. Uğur Mumcu yurtsever bir isimdir" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    CHP, Mustafa Bozbey, AK Parti, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Türkan Saylan, Nazım Hikmet
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