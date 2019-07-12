Adnan Oktar'ın 870.5 yıl hapsi istendi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede , 171'i tutuklu 226 şüpheli, 125 mağdur ve müşteki bulunuyor.
İddianame Oktar'ın örgütün kurucu ve yöneticisi olduğu belirtilirken 13 şüpheli 'yönetici' sıfatıyla yer alıyor.
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İddianamede sanıklara, 'cinsel istismar', 'siyasal ve askeri casusluk', 'eziyet' ve 'şantaj' gibi 24 ayrı suçlama yöneltiliyor.
Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, 4 bin sayfalık iddianamede Oktar hakkında 21 suçlamayla toplam 870.5 yıl hapis cezası isteniyor.
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