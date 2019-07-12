Adnan Oktar'ın 870.5 yıl hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 4 bin sayfalık iddianamede, Oktar için 21 ayrı suçtan 870.5 yıl hapis cezası talep edildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede , 171'i tutuklu 226 şüpheli, 125 mağdur ve müşteki bulunuyor.

İddianame Oktar'ın örgütün kurucu ve yöneticisi olduğu belirtilirken 13 şüpheli 'yönetici' sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede sanıklara, 'cinsel istismar', 'siyasal ve askeri casusluk', 'eziyet' ve 'şantaj' gibi 24 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, 4 bin sayfalık iddianamede Oktar hakkında 21 suçlamayla toplam 870.5 yıl hapis cezası isteniyor.