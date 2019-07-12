Milletvekillerinin posta giderlerine ait mayıs ayı faturası TBMM Başkanlık Divanı'na sunuldu

TBMM Başkanlık Divanı'na sunulan raporda milletvekillerinin mayıs ayında yaptıkları posta giderleri faturaları yer aldı. CHP’li milletvekillerinin posta harcamaları, diğer milletvekillerine oranla daha yüksek çıktı.
Manisa milletvekillerinin, mayıs ayında Manisa'ya yaklaşık 39 bin mektup gönderdiği öğrenildi. CHP'li vekiller Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'in imzasının bulunduğu Ramazan Bayramı öncesi bayram tebriği olarak gönderilen mektuplarda, İstanbul'da oy kullanacak seçmenlerden Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek istedikleri de belirtildi.
Yönetmeliğe göre TBMM, bir milletvekilinin 1 yıl boyunca, aldığı 2 maaş tutarında bileşik posta giderini karşılıyor.
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