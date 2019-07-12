Saadet Partili Kaya: Suriyelilerle ilgili acil eylem planı hayata geçirilmeli

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de başta Suriye olmak üzere, Orta Asya ve Afrika ülkeleri ile Afganistan, Irak ve Uzak Doğu'dan yaklaşık 5 milyon misafir, sığınmacı ve düzensiz göçmen olduğunu anlattı.
Göç İdaresi'nin Suriyelilere ilişkin verilerini paylaşan Kaya, şu bilgileri verdi:
'TÜRKİYE'DE KURULAN SURİYELİ ŞİRKET SAYISI 15 BİN 159'
Kaya, Türkiye'de kurulan Suriyeli şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu kaydederek, "Yani 'Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin tamamı devlet yardımı veya farklı yardımlarla hayatlarını idame ettiriyorlar' gibi bir algının da bu açıdan farklı değerlendirilmesi gerektiğini, hem yasal açıdan çalışma izni olanlar hem yasa dışı çalışmaya devam edenler, bir de kurdukları şirketler aracılığıyla ticari hayata atılmış olanları da gördüğünüzde olayın aslında algının dışında farklı boyutları olduğunu da ifade etmek istiyorum" değerlendirmesini yaptı.
'TÜRKİYE DURUMU KENDİSİ İÇİN AVANTAJLI KONUMA GETİRMELİ'
Türkiye'nin dünyada nadir görülen bir nüfus hareketliliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kaya, nefret söylemlerinin gettolaşmayı beraberinde getirdiğini, plaj sorunları gibi tartışmaların sağlıklı çözüme engel olduğunu ve fotoğrafın bütününün görülmesine perde oluşturduğunu, bu konuda empati yapılması gerektiğini ifade etti.
'SURİYE'DE GÜVENLİK ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPMIŞ DURUMDA'
S-400 konusuna da değinen Kaya, "Biz bugün neden S-400'leri almak zorunda hissediyoruz kendimizi? Çünkü 911 kilometreyle en uzun sınırımız olan Suriye'de şu anda güvenlik endişelerimiz tavan yapmış durumda. Aynı zamanda Doğu Akdeniz diye bir sorun var ki tartışmaları Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden her gün açıklamalar geliyor. Bu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de güvenliğimizi doğrudan tehdit ettiği gerçeği var" diye konuştu.
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