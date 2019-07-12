Prof. Dr. Rigel'den öğrencilerine mesaj: Sizler artık benim mücadelemde bayrağı devralan koruyucu meleklerimsiniz

Öğrencisine düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, kendisine destek olan çok sayıda öğrencisine seslendiği bir video yayınladı. Rigel, öğrencilerine "Benim adalet savaşçılarım, hepinizi özlemle kucaklıyorum" diye seslendi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, geçtiğimiz günlerde görülen davada öğrencisine eksik not verdiği gerekçesiyle ceza almıştı.

Rigel'e Görevi kötüye kullanmak' suçundan verilen 5 ay hapis cezası ise çok sayıda öğrencisi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

​Rigel ise, kendisine destek olan öğrencilerine hitap ettiği bir video yayınladı.

Öğrencilerinin verdiği destek sonucunda yaşadığı mutluluğu anlatan Rigel, yayınladığı mesajında şunları söyledi:

"Sevgili çocuklarım, 8 yıldır tek başıma verdiğim mücadelede artık yanımda bilinçli, pırıl pırıl sizlerin olduğunu bilmekten çok mutluyum. Sizler artık benim mücadelemde bayrağı devralan koruyucu meleklerimsiniz. En son size Newton'un 'devlerin omuzlarında yüksel' düşüncesini açıklamıştım. Şimdi sizlerin genç, güçlü, özgüvenli ve bilgili omuzlarınızda yükselen bir Nurdoğan Rigel olmaktan ölesiye mutluyum. Benim ilahi adalet savaşçılarım, hepinizi özlemle, amfi özlemiyle kucaklıyorum."

Prof. Dr. Rigel'den öğrencilerine mesaj: En son size Newton'un 'devlerin omuzlarında yüksel' düşüncesini açıklamıştım. Şimdi sizlerin genç, güçlü, özgüvenli ve bilgili omuzlarınızda yükselen bir Nurdoğan Rigel olmaktan ölesiye mutluyum https://t.co/CAuNnUY8C9 pic.twitter.com/0XfWO2Ephd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 12, 2019

​Öğrencileri, Rigel için İstanbul Üniversitesi'nde yaptıkları eylemde "Bizler gelecek nesillere onun gibi bir hocayla çalışmış olmanın haklı gururunu aktarırken bu yanlışlığın içine dahil olanlar bugünleri pişmanlıkla anacak" açıklamasında bulunmuştu.