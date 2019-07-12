Reyhanlı patlamasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 12'si sınır dışı edildi, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan, patlama ile ilgili soruşturmanın ise sürdürüleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili, "Şu ana kadar yapılan tespitler, olayın terörle bağlantılı olabileceği yönünde" ifadelerini kullanmıştı.