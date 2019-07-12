Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Önal'ın, Satterfield ile bakanlıkta görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, "ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'ı bugün ziyaret etmiştir" ifadesi kullanıldı.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'ı bugün ziyaret etmiştir pic.twitter.com/Zpt6pXSlUX— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) 12 Temmuz 2019
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