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04:04 13 Temmuz 2019
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    Acil servis, hastane

    Gümüşhane’de çeşmeden su içen 172 kişi hastanelik oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Gümüşhane’nin Dibekli köyünde şebeke suyundan içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuranların sayısı 172’ye ulaştı.

    Merkeze bağlı Dibekli köyünde 6 Temmuz’da, şebeke suyundan içen bazı köy sakinlerinin halsizlik, sancı, ağrı, bulantı, istifra, ishal, baş ağrısı ve terleme şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurmasıyla ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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    Şebekede “escherichia coli” ve “koliform” bakterileri ürediğini tespit eden, klorlama ve temizlik çalışması yapan ekipler, temizleme çalışmalarına paralel olarak yeni bir su kaynağı oluşturmak için köyde yeni su sondajı çalışmasına başladı.

    Birgün'ün aktardığına göre, beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile köye gelen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, ekiplerce yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, bir süre köylülerle görüştü.

    İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan vali Taşbilek, vatandaşlara geçmiş olsun demek ve çalışmaları yerinde incelemek için milletvekilleriyle birlikte köye geldiklerini söyledi.

    Hastaneye şikayetlerin ulaşmasını takiben ekiplerin köye geldiğini ve alınabilecek önlemleri aldıkları bilgisini veren Taşbilek, şunları söyledi: “Devletimizin imkanlarıyla olayın olduğu gün itibariyle tedbirler alındı, müdahaleler yapıldı. Şimdi de eksik kalan hususlarla ilgili ilave sondaj kuyusu ve diğer detaylar, devletimizin imkanlarıyla yapılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, rahat olsunlar. İnşallah köyümüzün bütün sıkıntılarını gidereceğiz. Süreci yönettik, yönetiyoruz. Allah’ın izniyle hiçbir sıkıntı olmayacak. Son durum itibariyle 172 kişi ama vakaların tamamı ayakta olup 2’si müşahede altına alındı. Onlarda da ciddi bir sıkıntı görünmedi. Köyümüzde bu vesile ile el hijyenine yönelik çalışmalar da yapılıyor.”

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    Etiketler:
    çeşme suyu, Gümüşhane, Türkiye
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