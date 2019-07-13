S-400 teslimatında ikinci gün: Sistemin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sevkiyatının ikinci gününde, sisteminin parçalarını taşıyan İlyushin modeli Rus kargo uçağı, Ankara'nın 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeni parçalar TIR'larla hangarlara götürülecek.

#Canlı: S-400 füze savunma sistemi malzemelerini taşıyan uçak Mürted Hava Meydanı’na indi https://t.co/UiaXyaIUD0 — AA Canlı (@AACanli) July 13, 2019

​MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi" açıklaması geldi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/eBAmo5wTaP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2019

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