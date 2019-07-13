S-400 teslimatında ikinci gün: Sistemin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Yeni parçalar TIR'larla hangarlara götürülecek.
#Canlı: S-400 füze savunma sistemi malzemelerini taşıyan uçak Mürted Hava Meydanı’na indi https://t.co/UiaXyaIUD0— AA Canlı (@AACanli) July 13, 2019
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi" açıklaması geldi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/eBAmo5wTaP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2019
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