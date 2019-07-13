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13:29 13 Temmuz 2019
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    Okul, üniversite, öğrenci

    Fenerbahçe Üniversitesi'ne 300 milyon TL'lik yatırım

    © AA /
    Türkiye
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    Fenerbahçe Üniversitesi, Medicana Grubu ile yapılan işbirliği sonrasında bu yıl eğitim hayatına başlıyor. Yeni kurulan üniversiteye 5 yıl içerisinde 300 milyon TL yatırım yapılacak.

    Üniversite
    © AA /
    Fenerbahçe Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi kuruluyor
    Medicana Grubu Yönetimi Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Bozkurt, Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'na bilgi verdi. 

    Eğitimin kendileri için bir sevda olduğunu söyleyen Bozkurt, merak edilenleri ve bu uzun süreci şöyle sıraladı: “Fenerbahçe Üniversitesi'nin açılmama durumu ortaya çıktığında Başkanımız Ali Koç'la görüştüm ve bir Fenerbahçe sevdalısı olarak bu işe talip olduğumuzu ve bütün mali yükü olmak istediğimi söyledim.

    'EĞİTİMDE İDDİALIYIZ'

    “Ali Bey çok olumlu karşıladı. Sonra düşüncemin arkasında olup olmadığını sordu. Gelen tekliflerin içinde en iyisi bizimki olduğu için yola çıktık. Üniversitemizin adı Fenerbahçe. Adından çok memnunuz. Bu şekilde devam edecek. Herkes bunu bilsin. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil. Bir sivil toplum kuruluşu, bir kulüpten çok öte. Başka şeyler de yapması lazım. Fenerbahçe adına yakışır bir eğitim kadrosu kurduk. Türkiye'nin en iddialı üniversitelerinden birisi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

    'MEZUNLARA ÖZEL FIRSATLAR'

    “Türkiye'nin en çok burs veren üniversitelerinden biri olacağız. Ekonomik yeterliliği olmayan insanların eğitim alıp başarılı olmasını istiyoruz. İyi insanlar yetiştirmek amacımız. Mezun olanlar Medicana Grubu ve Fenerbahçe kulübünde iş imkanlarına sahip olacak. Çocukken Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal ederdim. Bu kısmet olmadı. Şimdi iyi bir Fenerbahçe destekçisi olarak bu kutsal görev nasip oldu. Fenerbahçe için 24 saat hizmet etmeye hazırım.”

    '300 MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ'

    Fenerbahçe Üniversitesi'ne Medicana Grubu olarak 5 yıl içinde 300 milyon TL yatırım yapacağız. Sadece bu sene 100 milyon TL harcayacağız. Fenerbahçe'ye yakışacak bir üniversite olacak. Kulübün hiçbir kaybı olmayacak. Daha önce harcadığı paraları kulüp almış olacak. Fenerbahçe, bağlayıcı kira kontratları, öğretim üyeleri ve çalışanların maaşları da hesaba katıldığında hami üniversiteye devredileceklerle birlikte 200-250 milyon TL civarı bir ödeme zorunluğu ile karşı karşıya kalacaktı. Biz Fenerbahçe'yi bu yükten kurtardık.

    5 FAKÜLTE 12 PROGRAM

    Eğitim hayatına bu yıl başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi’nde 5 fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi) ve bu fakültelere bağlı 12 program var. Açılış için 660 öğrencilik kontenjan verildi. Eğitimimiz Türkçe. İzin alabilirsek belki İngilizce eğitim de yapacağız. Ataşehir'de çok büyük bir hastane açıyoruz. Eğer tıp fakültesi onayı alırsak orası Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi olacak.

    YILDIRIM VE KOÇ'A TEŞEKKÜR EDERİM

    Bu üniversitenin kurulmasında emeği geçen Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Bu büyük göreve layık olmaya çalışacağız. Mütevelli heyetinde Medicana grubundan arkadaşlarımız, yüksek divan kurulu başkanımız Vefa Küçük ve yönetim kurulundan Turan Şahin var. Vakıf mütevellisi Başkanı da Sayın Ali Koç. Fenerbahçe kulübü üniversitede tabi ki söz sahibi olacak.

    TBMM Genel Kurulu, 16 Kasım 2016'de İstanbul'da Fenerbahçe Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi kurulmasını kabul etmişti.

    Etiketler:
    üniversite, Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe
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