Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'rüşvet operasyonu' açıklaması

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce Çarşamba Adliyesinde görev yapan ve 22 Şubat'ta Terme Adliyesine atanan zabıt katibi U.Ö. hakkında 15 Nisan'da soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılan ve U.Ö'nün tutuklu dosyalarda tahliyeyi, yakalaması olan bazı kişilerin yakalamalarının kaldırılmasını ve bazı suç delillerinin karartılmasını temin edeceğini vadederek haksız menfaat elde ettiğine yönelik ihbar mektubuna istinaden rüşvet, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme ve soruşturma gizliliğini ihlal suçlarından soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Soruşturma kapsamında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine başvurulmuş, aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ihbar mektubuna konu iddiaların araştırılması hususunda gerekli talimatlar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla aralarında U.Ö'nün de bulunduğu 15 şüpheli hakkında Samsun, Çarşamba, Ladik ve Havza'da eş zamanlı arama el koyma tedbiri uygulanmıştır. Elde edilen deliller değerlendirilmek suretiyle U.Ö ile S.A, T.M, G.B, H.A, Ş.G, C.Ö. ve F.Y. hakkında gözaltına alma işlemi yapılmıştır. 11 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu dikkate alınarak, U.Ö ile S.A, T.M. ve G.B. tutuklanmaları, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Çarşamba Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. 12 Temmuz'da tamamlanan sorgu neticesinde şüpheliler U.Ö, S.A, T.M. ve G.B. tutuklanmış, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."
Açıklamada, U.Ö. dışındaki diğer şüphelilerin kamu görevlisi sıfatı bulunmadığı bildirilerek, "U.Ö, tutuklu dosyalarda tahliyeyi, yakalaması olan bazı şahısların yakalamalarının kaldırılmasını taahhüt etmiş ise de bu şekilde herhangi bir tahliye veya yakalamanın kaldırılması söz konusu değildir. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
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