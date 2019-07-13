Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı seçildi

Zeydan Karalar, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (Dünya Belediyeler Birliği) (UCLG-MEWA) Eş Başkanı (Co-President) seçildi.

Karalar, Ürdün’ün başkenti Amman’da 09-10 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen UCLG-MEWAYönetim Kurulu ve Konsey Ortak toplantısına katıldı.

2019-2022 dönemi yönetim organları ve ilgili komitelerle, yönetim kademe seçimlerinin de yapıldığı toplantıda Başkan Zeydan Karalar, oylama sonucunda UCLG-MEWA Eş Başkanlığına (Co-President) seçildi.

Böylece Adana, dünyanın önde gelen yerel yönetim birliklerinden birinde üst düzey temsil yetkisi kazandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 yıllık görev süresi boyunca hem bölgede, hem de dünya çapında ilişkileri geliştirerek, Adana’ya daha fazla katkı sağlama olanaklarını araştıracağını belirtti.

Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nda Eş Başkan olarak görev yapacağım 3 yıl boyunca hem bölgede, hem de dünya çapında ilişkileri geliştirerek, Adana’ya daha fazla katkı sağlama noktasında olanakları araştırıp hayata geçireceğiz. — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) July 12, 2019

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Amman’daki toplantıda yerel yönetimlerin yetkilileriyle üst düzey temaslarda bulunan Başkan Karalar, Türkiye’nin Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz ile de bir araya geldi.

UCLG-MEWA, yerel yönetimler arasında iş birliklerinin kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulmuş, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Orta Doğu ve Batı Asya organizasyonu.

Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyetlerine başlayan UCLG’nin genel merkezi İspanya’nın Barcelona kentinde bulunuyor.