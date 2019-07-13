Dışişleri'den Kuzey Kıbrıs'ın hidrokarbon önerisiyle ilgili açıklama

Açıklamada ayrıca "Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisinin kabulü halinde öneri, barış ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak. Kıbrıs meseleninin çözümünde uygun zemin yaratacaktır" denildi.
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Dışişleri Bakanlığı, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneriyi memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" açıklaması yaptı.
Açıklamada ayrıca "Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisinin kabulü halinde öneri, barış ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak. Kıbrıs meseleninin çözümünde uygun zemin yaratacaktır" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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