Kayıt
17:13 13 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soylu: Göçün durabileceğini düşünmek çok mümkün değil

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 310

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçün 12. yüzyılın önemli bir meselesi olduğunu belirterek "Afganistan ve Pakistan'dan bu akımın durabileceğini düşünmek çok mümkün değildir. Bir eylem planı oluşturmak durumundaydık" dedi. 

    © AA /
    İstanbul'da suça karışan Suriyeliler göç idaresine yollanacak
    Bakan Soylu, Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde Arap dünyasından gazetecilerle toplantıda bir araya geldi.

    Tarihin, insanlığın ve belki de medeniyetlerin en önemli sınamalarından biriyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin ilk kez göç dalgasıyla karşı karşıya kalmadığını, Bulgaristan'dan Kafkasya'ya kadar olan hattın tamamından ve Balkanlar'dan Anadolu'ya göçlerin gerçekleştiğini anlattı. 

    Soylu, 2011 yılında itibaren de Suriyelilerin yaşadığı sıkıntıya değinerek, şöyle konuştu:

    "Türkiye burada tarihine, komşuluğuna, inancına geleneklerine ve göreneklerine karşı bir insanlık sınavı verdi. Bundan hiçbir zaman sıkıntı duymadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman mantığını, aklını ve davranış biçimini bizim kendi kodumuz olan ensar ve muhacir kavramının dışına çıkarmadı. Dünyanın neresine gidersek gidelim Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu yüksek davranış biçimi herkes tarafından takdir edilmektedir. Gerçi takdir edildiği kadar destek verilen bir anlayışı da hiç yaşamadık ama bunu kendi insanlarımızın da ortaya koymuş olduğu hep birlikte sağladığımız bir iklimle bugüne kadar getirdik." 

    İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin bu süreç içerisinde bir taraftan terörle mücadele etmeye çalıştığını bir taraftan da ekonomisini ayakta tutmaya, geliştirmeye ve demokrasisini yükseltmeye çalıştığının altını çizdi. 

    'GÖÇ, 21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ MESELESİ'

    seçim - sandık - oy
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    AK Parti yeni seçim mevzuatı hazırlıklarına başladı: Seçmen göçü yasaklanıyor
    Uyuşturucu ticaretinin sürekli yükseldiği, tüm organize kaçakçılıkların önemli bir ekonomi oluşturduğu, terörün tüm coğrafyanın altını üstüne getirmeye çalıştığı bir anlayışla karşı karşıya olunduğunu belirten Soylu, "Elbetteki bunun sonu göç olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bunu oluşturan şartları biz meydana getirmedik, sorumlusu da biz değiliz ama maalesef bunun maliyetini ve bedelini bu coğrafya ödüyor. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bir taraftan fitnelere, istismarlara, çatışmalara fırsat vermeden, dünyayı iyi okuyup neyle karşı karşıya kaldığımızı anlayan bir aklı sanki her birimiz bir millet, bir devletmiş gibi aynı anlayışı koymak lazım." diye konuştu. 

    'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROTA'

    Türk gençler - öğrenci - sınav
    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
    Cumhurbaşkanlığı, beyin göçünü tersine çevirmek için harekete geçti
    Mesaisinin büyük bölümünü de göç meselesine ayırdığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Göç, 21. yüzyılın en önemli meselesidir. Afganistan ve Pakistan'dan bu akımın durabileceğini düşünmek çok mümkün değildir. Çünkü bu coğrafyanın 2 unsuru var. Birincisi, geçiş ülkesiyiz. Avrupa'ya gitmek isteyenler Türkiye'yi önemli bir rota olarak tercih etmektedirler. İkincisi de Türkiye, etrafımızdaki coğrafyanın bir gönül ülkesidir. Afganistanlı, Iraklı, Pakistanlı, Suriyeli kardeşlerimizin de amcası, kardeşi, arkadaşı, dayısı da Türkiye'dir. Bu yüzlerce yılın, birlikte yaşanmışlığın, tarihdaşlığın, kültürdaşlığın, dindaşlığın, kardeşliğin bir sonucudur. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Fakat bunu istismar edenler. Bundan para kazanan organizatörler var. Göç yollarını, uyuşturucu yolları ve terör taşıyıcılığı yoluyla  birleştirmek isteyenler var. Bütün bunlara karşı da tedbir almak bizim hem sorumluğumuz hem de görevimizdir."

    'EYLEM PLANI OLUŞTURDUK'

    Afgan göçmenleri İstanbul'a geldik diyerek ormana bıraktılar
    © AA / Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
    Afgan göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diyerek ormana bıraktılar
    Soylu, Türkiye'de geçici koruma kapsamında 3 milyon 630 bin civarında Suriyeli, yaklaşık 1 milyonun üzerinde kısa, orta ve uzun vadeli ikamet alan misafir, 300 bin civarında da uluslararası koruma statüsünde başvuran kişi olduğunu kaydetti.  

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de yaklaşık 5 milyon civarında yabancı misafirimiz söz konusu. Bunun 1 milyonun üzerinde hem ikamet hem de geçici koruma kapsamında olan İstanbul'da var. 3 meselemiz var. Düzensiz ve kaçak göç, düzenli göç ve geçici koruma kapsamı. Bu 3 meseleyle ilgili de bir eylem planı oluşturmak durumundaydık. 2011 yılından bugüne kadar bütün dünyanın hayran kaldığı bir şekilde Suriye meselesine sahip çıkan bir ülke konumunda olduk. Bugünden sonra aynı şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı. 

    Suriye'de ölümün kol gezdiğini, son bir ayda binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Soylu, anne ve babasını, evlatlarını, birçok uzvunu kaybeden insanların travmalarının unutulmayacağını, birtakım kısmi sivil toplum örgütlerinin atmış olduğu adımlarla bunu tamir etmeye çalışarak, kendi vicdanlarını temizleyeceğini zannedenlerin yanıldıklarını, bunun büyük bir soykırım olduğunu vurguladı.

    'YABANCI DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK İSTEYENLER VAR' 

    Libya - sığınmacı / göçmen
    © AFP 2019 / Aris Messinis
    Tarih profesöründen çağrı: Göçü durdurmak için Avrupa'nın etrafına duvar çekelim
    Zeytindalı Harekatı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine şu ana kadar 335 bin Suriyeli'nin geri döndüğünü anımsatan Soylu, "Bunlar güvenli olarak nitelendirdiğimiz bölgelerdir. Afrin'i, Azez'i, Cerablus'u, Mare'yi ve El Bab'ı terörize etmek için elinde geleni yapmaya çalışanlar boş durmamaktadırlar. Bunu da görüyoruz. Bir taraftan o bölgelerin dışında olan tüm bölgelerde ölüm kol gezmektedir. Diğer taraftan İdlip'te de farklı bir durum söz konusu." dedi. 

    İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

    "Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığının Türkiye'ye birtakım yansımaları söz konusu. Bunu istismar etmek isteyenler, bunun üzerinden iç siyaset karı ortaya koymaya çalışanları da hep beraber görüyoruz. Bundan bir siyaset kazanımı elde etmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Bundan iç siyaset çıkarımı yapmak isteyenler bunu sonuna kadar sürdürmüşlerdir. Köşe yazılarıyla söylemleriyle sosyal medyasıyla bunu sağlamaya çalışmışlardır. Bununla ilgili yapmamız gerekenler var. Ne 21. yüzyılda bu göçün önüne büyük bir baraj koyup durdurabiliriz ne de bir gece yatıp sabah kalkıp Orta Doğu'nun güllük ve gülistanlık olduğunu hep beraber görebiliriz. Bu da mümkün değil. Biz reel olmak zorundayız. Uzun evrede neler yapabileceğimizi, hangi adımları atabileceğimizi ortaya koymak durumundayız."

    'KAÇAK GÖÇMENE MÜSAADE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

    çocuk, göçmen, yolcu, mülteci
    © REUTERS / Stefanie Loos
    Uluslararası Göç Örgütü: Göç yolunda her gün bir çocuk kayboluyor veya ölüyor
    Türkiye'nin düzensiz ve kaçak göçle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Soylu, geçen yıl 268 bin, önceki yıl 175 bin, yılbaşından beri de 152 bin kaçak göçmenin yakalandığı bilgisini verdi. 

    Soylu, Türkiye'nin kaçak göçle mücadelede büyük bir gayret sarf ettiğini vurgulayarak, "Hem gelişlerine hem de gidişlerine yönelik. Yunanistan'a denizlerden günde 9 bin kişi geçerken bugün 75 civarında insan geçmektedir, biraz daha fazlasını da geçerken yakalıyoruz ve engelliyoruz. Düzensiz ve kaçak göçü tamamen kesmek zorundayız. Bu konuyla ilgili kaynak ülkelerle de ciddi bir iş birliği içerisindeyiz. İstanbul, kaçak göçün en cazibeli olduğu merkezlerden bir tanesidir. İstanbul ve Türkiye'de kaçak göçe müsaade etmemiz mümkün değildir. Bu konuda mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz."

    Etiketler:
    Suriye, göç, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatikan'da kayıp Orlandi için açılan iki mezar boş çıktı
    Karikatür
    Gizlice dinleyen dinleyene: Google Asistan da 'kulak misafiri' oluyormuş
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet