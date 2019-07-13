MSB: Pençe-2 Operasyonu'nda PKK hedefleri ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedildi.

Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/r62XpUhuXr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2019

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