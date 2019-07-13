Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi yönünden boğaza giren "868" borda numaralı "BSF Pytlivy" isimli gemi bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekibinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren "868" borda numaralı "BSF Pytlivy" isimli gemi bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekibinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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