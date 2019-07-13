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18:55 13 Temmuz 2019
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    Eşini 12 kez bıçaklayarak öldüren zanlı: 50 lira istedim vermedi

    © AA /
    Türkiye
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    Tekirdağ'da kendisini terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, mahkemede "50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi.

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kendisini terk eden ve tehditler üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), eve dönmeye ikna edemeyince sokak ortasında 12 bıçak darbesiyle öldüren Haluk Ayyıldız'a (42) ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. 

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    Karısına 26 yıl şiddet uyguladı, zorla eş değiştirmeye götürdü, oğlunu evden kovdu, 12 yaşındaki kızını istismar etti

    İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, geçen 3 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşip, Çerkezköy ilçesinde tekstil fabrikasına iş bulup çalışmaya başladı.

    Geçen yılın ekim ayında Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki evinden işe gitmek üzere çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önü, ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız tarafından kesildi. Hakan Ayyıldız, yeniden eve dönmesini istediği eşinden 'Hayır' yanıtını alınca çift arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hakan Ayyıldız, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini 12 kez bıçaklayıp öldürdü.

    Cinayetin ardından kaçan Hakan Ayyıldız, yakalandıktan sonra tutuklandı.

    Öldürülen Şeyda Ayyıldız da tabutuna 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül konularak son yolculuğuna uğurlandı.

    'ABİNİ, BABANI, SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

    Tutuklanan Hakan Ayyıldız hakkında Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşi kasten öldürmek, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

    Karısının aracına bomba düzeneği yerleştiren adamın savunması: Öldürme kastıyla hareket etmedim
    © Fotoğraf : DHA
    Karısının aracına bomba düzeneği yerleştiren adamın savunması: Öldürme kastıyla hareket etmedim

    Ayyıldız, hakkında hazırlanan iddianamede, kendisini terk eden eşini telefonla arayarak, barışmaya ikna etmeye çalıştığı, ikna edemeyince de, "Abinden başlar seni öldürürüm, yeter artık yeter, babanı, abini öldürürüm. Yeter, gel insafa, abini öldüreceğim, seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği belirtildi.

    Tehditler üzerine Şeyda Ayyıldız, mahkemeden boşanma aşamasında olduğu eşi mahkemeden 6 ay süreyle kendisine yaklaşmaması kararı aldırdığı kaydedildi.

    TAKİP ETMİŞ

    Haluk Ayyıldız'ın, sabah işe gidecek eşini bir boş dükkana girerek beklediği belirtilen iddianamede, apartmandan çıkan eşinin arkasından giderek konuşmak istediği, ancak kabul etmemesi üzerine yerde bulunan bir şişeyi alarak başına vurup yere düşürdüğüne yer verildi. Yere düşen eşinin üzerine çıkan Haluk Ayyıldız, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp eşini 12 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin polisi arayarak, olayı anlatıp, teslim olmak istediğini söylediği ifade edildi.

    ZANLININ İFADESİ

    Boşanmaktan vazgeçen karısına tepki için kendi salasını okuttu: 'Eşim nasılsa ölecek, maaşını alayım' diye düşünüyor
    © Fotoğraf : DHA
    Boşanmaktan vazgeçen karısına tepki için kendi salasını okuttu: Eşim 'Nasılsa ölecek, maaşını alayım' diye düşünüyor

    Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıkan Haluk Ayyıldız, ifadesinde, 17 yıllık evli olduğu eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne sürerek, "Buna rağmen evliliğimi sürdürdüm, bana karşı ilgisiz olması nedeniyle sürekli kavga ediyorduk. Yine bir kavgada eşim evi terk etti, barışmaya çalıştım hatta korksun diye ölümle tehdit ettim. Ama barışmayı kabul etmedi.  Defalarca barışmak için uğraştım, onu denemek için param olmasına rağmen 50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi.

    Olay günü yine eşinin yaşadığı yere geldiğini söyleyen Ayyıldız, "Sabah evden çıkınca arkasından seslendim konuşmak için. Bana, 'Konuşacak bir şey yok. Senin gibi erkek olmaz olsun' dedi. Bende bu sırada yerde bulduğum şişeyi alarak kafasına vurdum. Yere düştü. Yere düşünce kırsalda çalıştığım için yanımda bulunan bıçak ile üzerine çıkıp bıçaklamaya başladım. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra oradan kaçtım. Kaçarken de polisi arayarak teslim olmak için yerimi söyledim. Eşimin çalıştığı yerde ilişkide olduğu düşündüm biri vardı. Bunun ortaya çıkması için telefon kayıtlarının alınmasını talep ediyorum. Beni aldattığını düşünüyorum. 17 yıllık evliyiz. Olaydan kısa bir süre önce aradım. Barışmak istediğimi söyledim. Konuştuk olmadı. Sonra gidip konuşmak istedim bu olay meydana geldi" diye konuştu.

    Sanığın tutukluluk haline karar verilen duruşma ertelendi.

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    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Tekirdağ, Türkiye
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