Komşusunun eşeğini keserle yaraladığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma

Maçka ilçesine bağlı Haya Yaylası'nda P.S'nin, bahçesine giren komşusunun eşeğini keserle yaraladığı iddia edildi.

Olaya ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir" ifadesine yer verildi.

Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir. — Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı (@trabzoncbs) July 13, 2019

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