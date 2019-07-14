Fatih'teki Çinli kadın cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yangından bir süre önce eve giren ve yangından bir kaç dakika önce çıktığı öğrenilen bir kişi tespit edildi.
Yapılan inceleme sonucu olay günü otomobili kardeşi Mert P.'nin kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı Sokak üzerinde tespit edilen bir eve baskın yapan ekipler şüpheli Mert P.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yanında bulunan çantasından kanlı eşyalar ile öldürülen Çinli kadına ait bir kolye çıktığı öğrenildi.
Poliste verdiği ifadesinde cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen şüphelinin Chen'le 200 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını, eve gittiklerini, yalnızca 100 lirası olduğunu söylediğinde ise genç kadının ilişkiyi kabul etmediğini, bunun üzerine dışarı çıktığını söylediği öğrenildi. Şüpheli kolyenin de Chen'in Çinli ev arkadaşı tarafından kendisine hediye edildiğini öne sürdü.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mert P. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖLDÜRÜLEN KADININ TÜRKİYE'DEN AYRILAN ÇİNLİ EV ARKADAŞI DA ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan polis Chen'le birlikte aynı evde kalan ve cinayetten 4 saat sonra uçakla Çin'e gittiği tespit edilen ev arkadaşı kadın Lan Lan'ın olayla bir ilgisinin bulunmadığını araştırıyor.
Lan'ın bazı escort sitelerinde takma adıyla ilanları bulunduğu da tespit edildi.
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