Fatih'teki Çinli kadın cinayetinde 1 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih'te boğazı kesilerek öldürülen ve evi ateşe verilen Çinli Chen Haiyun cinayetinde gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Şüphelinin çantasından kadına ait bir kolye çıktı. Şüpheli cinayet iddialarını kabul etmezken, polis öldürülen Chen'in kendisi gibi Çinli ev arkadaşı kadının cinayetten 4 saat sonra yurt dışına kaçtığını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yangından bir süre önce eve giren ve yangından bir kaç dakika önce çıktığı öğrenilen bir kişi tespit edildi.

Polis ekipleri kamera görüntülerini kullanarak PUBG şapkalı şüpheliyi bir hastanenin otoparkına park ettiği siyah renkli otomobiline kadar takip etti. Otomobilinin plaka kaydı sorgulandığında Bülent P. adlı kişinin adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu olay günü otomobili kardeşi Mert P.'nin kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı Sokak üzerinde tespit edilen bir eve baskın yapan ekipler şüpheli Mert P.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yanında bulunan çantasından kanlı eşyalar ile öldürülen Çinli kadına ait bir kolye çıktığı öğrenildi.

© DHA / Şüphelinin olay günü giydiği PUBG şapkası ve diğer eşyalara da el konarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Poliste verdiği ifadesinde cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen şüphelinin Chen'le 200 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını, eve gittiklerini, yalnızca 100 lirası olduğunu söylediğinde ise genç kadının ilişkiyi kabul etmediğini, bunun üzerine dışarı çıktığını söylediği öğrenildi. Şüpheli kolyenin de Chen'in Çinli ev arkadaşı tarafından kendisine hediye edildiğini öne sürdü.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mert P. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRÜLEN KADININ TÜRKİYE'DEN AYRILAN ÇİNLİ EV ARKADAŞI DA ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan polis Chen'le birlikte aynı evde kalan ve cinayetten 4 saat sonra uçakla Çin'e gittiği tespit edilen ev arkadaşı kadın Lan Lan'ın olayla bir ilgisinin bulunmadığını araştırıyor.

Lan'ın bazı escort sitelerinde takma adıyla ilanları bulunduğu da tespit edildi.