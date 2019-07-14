Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı

Kastamonu'da konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
* FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez.
* 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı. Eski sistem derin tartışmalara kapı aralamadı mı?
* Hükümet etme sistemindeki engeller aşılmıştır.
* Kriz meraklıları yeni sisteme boyun eğdiremeyecek.
* MHP varsa henüz hiçbir şey bitmiş değildir.
* Bizde partizanlık, yandaşları kayırarak ilerlemek yoktur.
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