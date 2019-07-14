Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı

MHP lideri Devlet Bahçeli Kastamanu'da halka hitap etti, 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ ile irtibatlı olduğunu söyledi.

Kastamonu'da konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

* FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez.

* 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı. Eski sistem derin tartışmalara kapı aralamadı mı?

* Hükümet etme sistemindeki engeller aşılmıştır.

* Kriz meraklıları yeni sisteme boyun eğdiremeyecek.

* MHP varsa henüz hiçbir şey bitmiş değildir.

* Bizde partizanlık, yandaşları kayırarak ilerlemek yoktur.