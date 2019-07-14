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15:53 14 Temmuz 2019
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    Hayri Baraçlı

    Eski İBB Genel Sekreteri Baraçlı'dan İmamoğlu'na yanıt

    © AA /
    Türkiye
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    Görevinden istifa eden eski İBB Genel Sekteri Baraçlı, "Bu nasıl istifa?" diye soran İBB Başkanı İmamoğlu'na yanıt verdi. "En masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum" diyen Baraçlı, "Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir" ifadesini kullandı.

    Görevinden istifa eden eski İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? Bu millet bizden hesap soracak" sözleri üzerine açıklama yaptı.

    © AA / Ali Balıkçı
    İmamoğlu: Genel sekreter ve yardımcıları İBB'nin en önemli 10 iştirakinin yönetim kurulu başkanı, bu nasıl istifa?
    Baraçlı istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hukuken anlamsız olduğunu söyledi.

    Baraçlı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra Öğretim Üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır.

    Ayrıca emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir.

    © Fotoğraf : Twitter
    İBB Genel Sekreteri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa etti
    Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise Yönetim Kurulu Başkanı oldukları İştirak Şirketi'nin Genel Kurulu'nun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır.

    İBB İştiraklerinde Genel Kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir.

    İşlemlerin tamamlandığı Cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir.

    © Fotoğraf : Twitter
    İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü Daire Başkanı Şimşek istifa etti
    Resmi durum bu iken "istifa etmiyorlar" diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum.

    Diğer "6 aydır hak edilmeyen maaş alma" iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir.

    Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir. İstifa ederken de belirttiğimiz gibi İBB Yönetimi ile her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı paylaşma zorunluluğu hissediyorum."

    Etiketler:
    İstifa, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İBB
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