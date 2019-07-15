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01:55 15 Temmuz 2019
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    Resmi Gazete

    Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kanuna göre, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak. 

    Kapadokya’da balon turu
    © AP Photo / Emrah Gurel
    Kanun teklifi kabul edildi: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

    Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak. 

    Yönetim, İcra ve Danışma kurullarından oluşacak ajansın karar organı Yönetim Kurulu olacak. Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek. 

    Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu alan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden birer üye ile seyahat acentesi işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak. 

    İCRA VE DANIŞMA KURULLARININ YAPISI

    Ajansın yürütme organı İcra Kurulu, Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. 

    Yönetim ve İcra kurullarına danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. TOBB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Otelciler Birliği temsilcileri, dönüşümlü görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan 2 derneğin temsilcilerinden biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği temsilcisi ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği temsilcisi, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak. 

    © AA / Binnur Ege Gürün
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    Kurulların üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmeyecek. 

    TURİZM YATIRIMLARI YAPMAK İÇİN KURULAN ŞİRKETLERE DESTEK

    Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek.

    Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını, eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunacak olan ajans, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaları yapacak.

    Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması için gerekli tüm çalışmaları yürütecek.

    HİBE ALABİLECEK

    Ajans, turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla her türlü faaliyet, iş, işlemleri yapabilecek, destek ve kaynak sağlayabilecek. Ajans, faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışından hibe alabilecek.

    Ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağışlardan, yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak.

    © İHA / Neşra Durmaz
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    Ajansın gelirlerinin en az yüzde 85'i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacak.

    Ajansın bütçesi, ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından 1 yıllık hazırlanacak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulacak. Yönetim Kurulunca incelendikten sonra uygun bulunan bütçe, Kültür ve Turizm Bakanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.

    TURİZM PAYI ALINACAK

    Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak.

    Buna göre, turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5; seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7,5; havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında olmak üzere, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.

    Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde 50 indirimli uygulanacak.

    Amsterdam
    © AFP 2019 / ERIK VAN 'T WOUD / ANP
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    1 Ağustos 2019'dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019'a kadar verilecek, beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları da aynı tarihte ödenecek.

    Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ise ayın 26. günü akşamına kadar vergi dairelerine ödenecek.

    Tahsil edilen turizm payının yüzde 5'i genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacak, en geç takip eden ayın 20. günü ajansın banka hesabına aktarılacak.

    Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak.

    Ajansın ana gelir kaynağını oluşturan turizm payına ilişkin mükellefiyet 1 Ekim 2019'da başlayacak.

    BAĞIMSIZLIK DENETİME TABİ OLACAK

    Ajansın, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları, bağımsız denetime tabi olacak.

    Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az 3'ünden teklif alınarak İcra Kurulunca yaptırılacak.

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    Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilecek. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye gönderecek.

    SAYIŞTAY VE KAMU İHALE KANUNLARINA TABİ OLMAYACAK

    Ajans, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmadan, faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden, Sayıştay Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olacak.

    Ajansta, İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri, ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacak.

    Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, seçim yapılıncaya kadar havalimanı işletmeleri ve bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilcileri arasından Kültür ve Turizm Bakanı tarafından atanacak.

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    Etiketler:
    Resmi Gazete, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye
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