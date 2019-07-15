‘Keriz silkeleme’ davasında bir ilk

Cumhuriyet'ten Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre, 16 milyon euro zarara uğratıldıkları gerekçesi ile suç duyurusunda bulunan Malta merkezli yatırım ve aracılık şirketi XNT Limited Şirketi, maddi manevi tazminat almak için 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.
Davalıların mal varlığı üzerine tedbir konulması istenen başvuru dilekçesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun da birçok kez haklarında suç duyurusunda bulunduğu ve işlem yasağı getirdiği Çemaş Döküm AŞ, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. AŞ ile Metin Yüksel ve Rıza Kutlu Işık suçlandı. Dilekçede şirket hisselerinde manipülasyon yapıldığı bu yüzden XNT Limited’in zarar gördüğü öne sürülerek yaşananlar şöyle anlatıldı:
Dilekçede şüpheli işlemlerin, Çemaş Döküm AŞ, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ üzerinde yoğunlaştığı belirtilerek 300 bin TL’lik manevi, 700 bin TL’lik de maddi tazminat ödenmesi talep edildi.
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