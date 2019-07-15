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08:07 15 Temmuz 2019
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    'Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin binası imam hatibe verildi' iddiası: 'Üzgün ve öfkeliyim'

    © Fotoğraf : MEB
    Türkiye
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    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin bir ilkokul binasına taşınacağı bildirildi. Anadolu lisesinin mevcut binasının bir imam hatip lisesine tahsis edileceği iddiası tepkilere neden oldu.

    Murat Kurum
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    Bakırköy Belediye Başkanı ve eski CHP milletvekili Dr. Naci Ekşi’nin 31 yıl önce Bağcılar’da yaptırdığı Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, şu an ilkokul olarak kullanılan yeni bir binaya taşınıyor. Boşaltılan lise binasının Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne tahsil edildiği iddiası ise kamuoyunda tepki çekiyor. 

    Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, yaptırdığı okulun binasının imam hatibe tahsis edildiği iddiasına tepki gösteren Naci Ekşi, “İhtiyaç yokken okulu imam hatip yapmaya kalkışıyorlar. Üzgünüm. Aynı zamanda öfkeli. Çocukları mahvetmek istiyorlar” dedi.

    'SIRALAMADA İLK 10'DAYDI'

    Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yaptığı sırada Bağcılar’da bir liseye ihtiyaç olduğunu duymasının ardından Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’ni yaptırdığını belirten Ekşi, “Bu okul başarı sıralamasında ilk 10’daydı. İstanbul’un her tarafından öğrenci alan bir liseydi. Çok başarılı insanlar yetişti bu okulda. Şimdi hiçbir sebep yokken imam hatip yapıyorlar. Verilen karara üzülüyorum. Ayrıca kızıyorum. Güzelim çocukları mahvediyorlar” diye konuştu.

    © AA / Miray Demiryolu
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin bir ilkokul binasına taşınmasını, okulun kendi binasının da imam hatibe tahsis edildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

    Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurumsallaşmış, başarılı liselerimizden biri olan ‘Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’, Bağcılar’da bulunan iki proje okulundan biridir. Çevredeki okul ihtiyacını karşılayan önemli bir konumdadır. Bölgede başka bir Anadolu lisesi de yoktur. Okulun çevresinde çok sayıda imam hatip lisesi ve ortaokulu mevcuttur. Öğrenciler, veliler ve okul aile birliği üyeleri ilgili kurumlara verdikleri dilekçelerle karara karşı çıkmıştır. İl Milli Eğitim müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda da, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin yerinde kalması yönünde rapor hazırlanmıştır” dedi.

    Etiketler:
    Yıldırım Kaya, CHP, Naci Ekşi, imam hatip, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, MEB
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