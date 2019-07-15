CHP'li Açıkel, yeni parti programının nasıl bir model çerçevesinde yazılacağını anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Fethi Açıkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yeniden yazılacak parti programına dair bazı detaylar paylaştı.
Hürriyet'ten Rifat Başaran'a konuşan Açıkel, şunları söyledi:
Türkiye’yi iktidara taşıyacak, güçlendirilmiş parlamento ve yargı bağımsızlığını, anayasal kurumları yeniden ön plana çıkartacak bir model çerçevesinde yazılacak. Programımızı, cumhuriyet, yurttaşlık kültürü ve vatanseverliği her şeyin üzerinde tutan, Türkiye’ye layık yönetim anlayışı için temel ilkeleri ortaya koyan felsefeyle yazacağız. CHP, Cumhuriyetimizin ulu bir çınarıdır. Bu çınarın altında tüm yurttaşları, hiçbir partizanca dışlama olmaksızın, yurttaşlık hukuku ve demokratik yurttaşlık idealleri temelinde bir araya toplamayı hedefliyoruz.
'TÜRKİYE'NİN TÜM YURTSEVER VE DEMOKRATLARINI, PARTİ AYRIMI GÖZETMEKSİZİN DİNLEYECEĞİZ'
Yerel seçim başarımızla bağlantılı olarak ortaya çıkan; belediyelerimizin tüm yurttaşlarımızı kucaklayan, partizanlıktan uzak son derece saydam, hesap verebilir, liyakati ön plana çıkartan ve israf ekonomisini sona erdiren performans sergilenmesi… Bu bizim tüm Türkiye ile kucaklaşmamızın da, uzun süredir izlediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşımının da ruhunu oluşturuyor.”
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