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11:08 15 Temmuz 2019
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    Özgür Özel

    CHP'li Özel: 15 Temmuz için toplanan bağışlar nerede?

    © AA /
    Türkiye
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    15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenler ve yaralananlar için toplanan bağışlar, aradan geçen 3 yıla rağmen ailelere ulaştırılmadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplanan paralara ilişkin bildikleri tek resmi verinin 2017'de açıklanan 309 milyon lira olduğunu belirterek, sürecin yakından takipçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi.

    15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü dolayısıyla, toplanan bağışların akıbeti bir kez daha gündem konusu oldu. Darbe girişimini engellemeye çalışırken katledilenler ve yaralananlar için toplanan bağışlar, vakıf süreci tamamlanmadığı gerekçesiyle bir türlü ailelere aktarılmadı.

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    Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek’in haberine göre 15 Temmuz Derneği’nden bir yetkili, "Aile Bakanlığı’ndan biriyle konuştum. Bir vakıf kurulacakmış bu yardımlarla ilgili, bu yardımlar şehit ve gazi ailelerine dağıtılacakmış” dedi.

    Konunun takipçisi olan ve geçen yıl önerge veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir KHK ile söz konusu vakfın kuruluşunun üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz vakıf tüzel kişilik kazanmamıştır. Yaratılan rantı kullanmak amacıyla TÜRGEV, TÜGVA, Okçular Vakfı gibi vakıfları çok kısa süre içinde kurmasıyla bilinen bir siyasi geleneğin, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz yararına KHK’yle kurulması gereken bir vakfı bir türlü oluşturamamış olması düşündürücüdür" dedi.

    'ŞÜPHE VE TEREDDÜTLERİMİZ ARTIYOR'

    15 Temmuz Şehitler Makamı önünde toplanan 15 Temmuz gazileri ve darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin yakınları, dövizdeki spekülatif ataklara karşı İstiklal hesabı açılması talebinde bulundu.
    © AA / Serhat Çağdaş
    15 Temmuz gazilerinden 'dolara karşı İstiklal hesabı açılsın' talebi
    Toplanan para miktarına ilişkin olarak bildikleri tek resmi verinin, Ocak 2017’de dönemin Aile Bakanı tarafından kampanya kapsamında 309 milyon TL’nin biriktiği yönündeki açıklama olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

    "Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize verilen ve tutulmayan sözlerin bir an önce tutulması gerektiğini bir kere daha söylüyoruz. Bizler, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına toplanan bu paraların takipçisi olmayı, şu ana kadar kurulması gereken vakfın bir an önce kurulması sürecini yakından izlediğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için toplanan paraların kullanımı başta olmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşananlar, iktidarın hesap verme sorumluluğunun gerekleri ile bağdaşmamakta, şüphe ve tereddütlerimizi artırmaktadır."

    Etiketler:
    15 Temmuz Derneği, Okçular Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, (TÜGVA), TÜRGEV, CHP, Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi
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