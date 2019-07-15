Rize'de nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231'e çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde dün akşam yedikleri nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231'e yükseldi. Davetliler, yedikleri tavuktan zehirlendiklerini söyledi.
Gıda zehirlenmesi teşhisiyle gece boyu hastaneye 231 kişi başvurdu. Hastanenin acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi. Gece boyu tedavileri yapılanlar, sabaha karşı taburcu edildi. 8 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
Ardeşen ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'YEMEKTEN 30 DAKİKA SONRA HERKES FENALAŞTI'
Elif Ayvaz da, "Ablam bana tavuklu pilav yedirdikten sonra kustuk. Dengemi kaybettim, merdivenlerden düştüm" diye konuştu.
Oğuzhan Dereci ise, "Sarma, tatlı, tavuklu pilav vardı. Tavuklu pilavda farklı tat fark ettim. Yemekten fazla yiyenler komalık oldu" dedi.
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